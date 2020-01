Odzież sportowa na bazie plastiku z recyclingu w ofercie Kaufland

W ofercie sieci Kaufland zadebiutowała nowa kolekcja odzieży sportowej marki Newletics, powstała m.in. z wykorzystaniem butelek PET pochodzących z recyclingu. To kolejny element kampanii Kaufland „Zróbmy to razem.”, zachęcającej m.in. do ochrony środowiska i aktywnego trybu życia.

Nowa kolekcja sportowej marki własnej Kaufland obejmuje m.in. t-shirty, kurtki, legginsy i buty sportowe. Odzież i obuwie dedykowane osobom aktywnym fizycznie powstają z wykorzystaniem poddawanych recyclingowi plastikowych butelek i odpadów z tworzyw sztucznych, co pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, ale i ograniczenie zużycia ropy naftowej czy emisji dwutlenku węgla na etapie produkcji. Do wytworzenia nowej kolekcji sportowej Newletics wykorzystywany jest plastik, który w procesie recyclingu zostaje oczyszczony, pocięty na drobne kawałki i przetopiony. Z tak powstałego surowca pozyskuje się wytrzymałe włókna oraz tkaninę, z której może być szyta odzież. Do wyprodukowania butów sportowych Newletics potrzebnych jest 6 butelek PET, legginsy powstają z surowca z przetworzonych 20 butelek plastikowych, natomiast do produkcji kurtki potrzeba aż 30 butelek PET o pojemności 1,5 litra.

Korzyść dla środowiska nie kończy się przy tym na ponownym wykorzystaniu butelek. Proces przetwarzania odpadów plastikowych na odzież sportową nie wymaga użycia ropy naftowej, a zużycie energii elektrycznej na etapie produkcji np. nowej koszulki, jest o połowę mniejsze niż przy tradycyjnym procesie. Niższa jest także emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Wprowadzenie kolekcji odzieży opartej na plastiku z recyclingu wpisuje się w akcję sieci pod nazwą „REset plastic”, będącej elementem strategii CSR Kaufland pn. „Zróbmy to razem.”, obejmującej szereg działań na rzecz promowania rozwiązań proekologicznych czy zdrowego stylu życia.

Wyjątkowa kolekcja odzieży sportowej Newsletics powstałej z plastiku pochodzącego z recyklingu jest teraz dostępna w sieci Kaufland. Znajdziemy w niej m.in. t-shirt funkcyjny damski za 19,99 zł za sztukę, kurtkę damską i męską za 39,99 zł za sztukę, spodnie i legginsy damskie za 24,99 zł za sztukę, legginsy męskie za 37,99 zł za sztukę oraz buty sportowe damskie i męskie za 39,99 zł za parę. Oprócz tego w ofercie pojawił się również sprzęt treningowy, który pozwoli utrzymać formę i dobrą kondycję, w tym mata fitness, ciężary fitness, zestawy hantli czy taśm fitness i kinezjologicznych. Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od czwartku 9.01 do środy 15.01 lub do wyczerpania zapasów. Więcej produktów i szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.kaufland.pl oraz w aktualnej gazetce promocyjnej.