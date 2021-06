Orlica - pogoda dzisiaj (24.06) i w następne dni. Prognoza pogody - Góry Orlickie

Warunki na Orlicy (Góry Orlickie), 24.06

Słońce zajdzie dziś o godzinie 21:09. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 11 do 13 °C.

O godz. 15:00 w czwartek na Orlicy meteorolodzy przewidują:

Temperatura: 22 °C

Prędkość wiatru: 5 km/h

W czwartek o godz. 18:00 na Orlicy przewidywane są następujące warunki:

Temperatura: 20 °C

Prędkość wiatru: 7 km/h

Może spaść 7 mm deszczu

O godz. 21:00 w czwartek na Orlicy meteorolodzy przewidują:

Temperatura: 17 °C

Prędkość wiatru: 7 km/h

O godz. 00:00 w piątek na Orlicy meteorolodzy przewidują:

Temperatura: 15 °C

Prędkość wiatru: 9 km/h

Może spaść 3 mm deszczu

Prognozę pogody dla Orlicy na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Orlica

Orlica to najwyższy szczyt polskiej części Gór Orlickich i Sudetów Środkowych. Wznosi się na wysokości 1084 m n.p.m. Znajduje się na europejskim dziale wodnym pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Północnego. Orlica to szczyt graniczny, ale leży po stronie czeskiej. Należy do Korony Gór Polski oraz Korony Sudetów Polskich. Na zboczu góry znajduje się jaskinia Złota Sztolnia.