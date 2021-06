Orońsko. Wystawa Ewy Marii Śmigielskiej "Follow the dragon". Zobacz zdjęcia prac z centrum rzeźby

Na starym, przepięknym fortepianie dostrzeżemy wylinkę smoka, którą reprezentuje autentyczna wężowa wylinka, na sekretarzyku znajdziemy kartkę papieru z napisanymi odręcznie słowami Henleya w sławnym wierszu Invictus „I am the master of my fate, i am the captain of my soul.” To tylko kilka przykładów, w pałacu jest kilkadziesiąt miejsc, które sygnalizują zachodzącą duchową przemianę, symbolizowaną przez postać tytułowego smoka.