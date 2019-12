Oryginalne i nieszablonowe pomysły na prezenty świąteczne

Drewniany zegarek dla niej i dla niego

Najwyższa pora skończyć z mitami! Nie musisz się bać, że podarowanie zegarka na prezent pod choinkę to nienajlepszy pomysł. Wręcz przeciwnie – taki upominek sprawi mnóstwo radości! Szczególnie, gdy jest wyjątkowy dzięki wykorzystanym materiałom. W końcu nie ma dwóch takich samych kawałków drewna i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze!

Nasza propozycja? Dla niej: minimalistyczny, subtelny i bardzo kobiecy model Lark Slim Gold. Klasyczna forma, prostota i design, który wprawi w zachwyt każdą miłośniczkę oryginalnych dodatków. A dla zwolenników oryginalnych (lecz wciąż eleganckich!) zegarków: Raw Double Stone Heban.

Pozostając przy oryginalnych połączeniach… poznajcie prawdziwe bestsellery od Plantwear! Flake Rose to idealna propozycja dla każdej kobiety, która chce wyróżnić się w tłumie. W czym tkwi urok tego modelu? W wyjątkowej, ciekawej tarczy z naturalnymi łuskami! W końcu to natura kreuje najpiękniejsze dzieła! A dla mężczyzny – klasyka w nowoczesnym wydaniu czyli Raw Palisander. To idealny dowód na to, że nieoczywiste połączenia mogą przynieść niezwykłe efekty! Koperta wykonana jest z charakterystycznego drewna palisander, natomiast tarcza… z kamienia naturalnego! Do tego datownik, skórzany pasek i gotowe – Raw Palisander nie ma sobie równych.

Ręcznie robione drewniane bransoletki – idealne pod choinkę!

Biżuteria z drewna? Robiona ręcznie w Polsce? Jak najbardziej! Szeroka oferta drewnianych bransoletek od Plantwear to gwarancja, że każdy znajdzie coś dla siebie. 6 niepowtarzalnych kolekcji, ciekawe motywy przewodnie i oryginalny design. Zobaczcie, jakie bransoletki możecie wybrać jako prezenty świąteczne dla najbliższych!

Bransoletki szczęścia to prawdziwy must have każdej minimalistki. Urzekają swoją formą, prostotą i subtelnością. 15 wzorów zawieszki wykonanej z naturalnego drewna orzechowego. Wegańska nić nylonowa dostępna w 6 kolorach. Ozdobne elementy ze srebra próby 925. I do tego piękne, dedykowane pudełeczko. Naprawdę ciężko się w nich nie zakochać!

Kolekcja Zodiak to wyjątkowe bransoletki z naturalnego drewna, które przypadną do gustu każdemu, kto ceni eleganckie i oryginalne dodatki. Każdy znak zodiaku posiada uproszczony schemat gwiezdnej konstelacji, który umieściliśmy na drewnianej zawieszce. Do tego jeden z czterech kamieni naturalnych w miejscu najjaśniejszej gwiazdy. I jak w przypadku wszystkich produktów Plantwear – zachwycające, dedykowane pudełko! I prezent gotowy!

Pomysł na prezenty świąteczne – drewniany naszyjnik!

Jeśli szukasz oryginalnego naszyjnika dla dziewczyny, mamy lub przyjaciółki – poznaj kolekcję „Horyzonty Wyobraźni”! To cztery wyjątkowe naszyjniki, które łączą ręcznie łamane drewno i bezbarwną żywicę. „Kropką nad i” jest naturalny kamień turkus i drewniane pudełeczko z możliwością wygrawerowania specjalnej dedykacji. Takie połączenie daje niepowtarzalny efekt!

A może coś, dzięki czemu jeszcze bardziej zbliżysz się do natury? Poznaj kolekcję „Insekty” – nowość od Plantwear, dzięki której lepiej poznasz niesamowity świat insektów! 6 niepowtarzalnych wzorów inspirowanych wybranymi owadami, zawieszka wykonana z dębu i eleganckie, kartonowe pudełko do kompletu.

Wybierając prezenty świąteczne postaw na oryginalność i jakość – w końcu powinny cieszyć obdarowanego przez cały rok. Jeśli szukasz naprawdę niepowtarzalnych pomysłów na prezent pod choinkę, koniecznie sprawdź drewniane zegarki, bransoletki i naszyjniki od Plantwear. I pamiętaj, że tak naprawdę to modele unisex: zachwycą każdego!