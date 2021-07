Owady czyli fruwający kosmici. Niezwykłe okazy uwiecznione na zdjęciach

Piotr Gołębiowski z Lublina jest jednym z nielicznych fotografów w Polsce, który zajmuje się makrofotografią owadów. Jedno z jego zdjęć ukazało się nawet w amerykańskim wydaniu National Geographic. Dzięki tym portretom możemy naprawdę z bliska przyjrzeć się fruwającym „kosmitom”. Po obejrzeniu jego zdjęć ludzie mówią, że dobrze, iż owady nie są większe, bo by nas zjadły.

- Makrofotografia, a nawet makrofotografia ekstremalna to inaczej duże zbliżenie obiektu ukazujące jego wszystkie detale za pomocą obiektywu mikroskopowego. Stosuję tzw. technikę focus stacking. Inaczej jest to nakładanie zdjęcia na zdjęcie w celu wydobycia głębi i jak najdokładniejszego odwzorowania danego obiektu – mówi Piotr Gołębiowski. W jego przypadku, tym obiektem są owady. Od najzwyklejszych much, młodych os, poprzez ważki znalezione nad Zalewem Zemborzyckim, modliszki z Podlasia, żuczki z lasu Dąbrowa. Na zdjęciach zobaczymy także egzotyczne owady z Brazylii, komary przenoszące malarię, „diablaki” z Peru, czy muchę tse-tse, która jest nosicielem śpiączki afrykańskiej. - Dużo zasuszonych owadów przysyłają mi znajomi ze wczasów. Również sam często znajduję martwe już owady i zabieram do wysuszenia w pudełeczko. Niektórzy łapią żywe okazy w słoiczek i umieszczają na kilka minut w lodówce. Wtedy owad wchodzi w taki stan hibernacji, nie rusza się i można mu zrobić zdjęcie. Próbowałem, ale dwa razy już mi już uciekły w ten sposób. Dlatego jestem wierny strategii zasuszonych owadów – zaznacza lubelski fotograf.

Wyjaśnijmy, że takiego efektu na zdjęciach nie da się otrzymać za pomocą jednego spustu migawki. Aparat umieszczany jest na szynie do makrofotografii, która ułatwia precyzyjne ustawienie sprzętu w odpowiedniej pozycji. - Z każdym kolejnym zdjęciem, szyna robi nam minimalny przesuw (od jednej dziesiątej mikrona do jednego milimetra w zależności od wielkości owada). Tym samym zmienia pozycję głębi, czyli skupia się na kolejnym fragmencie obiektu. Następnie po zrobieniu 50-60 zdjęć, dzięki specjalnemu programowi do edycji, nakładamy wszystkie zdjęcia jedno na drugie. Tym samym wychodzi nam idealne zdjęcie, tak jakbyśmy oglądali owada pod megamikroskopem – tłumaczy Piotr Gołębiowski.

Jak wygląda jego studio fotograficzne? W domu, na biurku. Zazwyczaj jak robi zdjęcie, to nie ma nikogo innego w pokoju. - Gdy uruchamiam migawkę, najczęściej wychodzę z pomieszczenia, bo każde drgnięcie powoduje potem zniekształcenie zdjęcia. Do każdego owada trzeba stosować inne oświetlenie, bo jeden bardziej odbija światło, a drugi mniej. Najczęściej korzystam z małego boxu ledowego, ale czasem wystarczy samo słońce, które wpada przez okno. Nie wszystko da się idealnie sfotografować. To wszystko uczy cierpliwości, bo na początku popełniałem bardzo dużo błędów. W Polsce bardzo mało ludzi zajmuje się takim rodzajem makrofotografii – mówi lublinianin.