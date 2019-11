Pierwsza w Polsce aplikacja dla pokrzywdzonych i świadków przemocy

- _Start kampanii „ ̶P̶r̶z̶e̶MOC ̶w̶o̶b̶e̶c̶ KOBIET. Skreśl niepotrzebne” to dla fundacji Feminoteka początek ważnego rozdziału. Od teraz będziemy mogły wspierać kobiety z doświadczeniem przemocy w znacznie szerszym wymiarze. Będzie to możliwe nie tylko dzięki wydłużonym godzinom pracy naszego numeru wsparcia, ale również aplikacji Avon Alert, z której kobiety mogą korzystać zawsze, kiedy tego potrzebują. Jestem przekonana, że te dwa narzędzia pozwolą uzyskać profesjonalną pomoc i odbudować poczucie mocy i odwagi wielu kobiet _– podkreśliła Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka.

Nowe technologie sposobem na walkę z przemocą Zaledwie 60% pokrzywdzonych wierzy, że ich zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie. Aby ułatwić kobietom wzywanie pomocy w trudnych sytuacjach, organizatorzy kampanii stworzyli pierwszą w Polsce przeciwprzemocową aplikację. Avon Alert umożliwia szybki kontakt z telefonem wsparcia Feminoteki, który zapewnia bezpłatną, profesjonalną pomoc ofiarom i świadkom wszelkich rodzajów przemocy (tel. 888-88-33-88, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00). Aplikacja daje również możliwość dyskretnego wezwania pomocy w formie tekstowej. W aplikacji znajduje się także moduł edukacyjny, dzięki któremu można dowiedzieć się, co jest przemocą i jak sobie z nią radzić, oraz specjalny chat-bot, do którego można zwrócić się o pomoc 24 godziny na dobę.

Głośno o przemilczanych problemach

Przemoc to w Polsce wciąż wstydliwy problem. Pokrzywdzeni i świadkowie często wolą przemilczeć temat, niż narażać się na niezrozumienie otoczenia. Potęguje to ich poczucie niepewności i strachu nawet w najbliższym otoczeniu. W ankiecie „Violence against women and girls” przeprowadzonej wśród 14400 kobiet z 15 krajów tylko 61% respondentek zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie w swojej społeczności. Dyskretna aplikacja Avon Alert i telefon pomocowy Feminoteki to szansa, by Polki mogły odzyskać poczucie bezpieczeństwa i powiedzieć przemocy głośne „nie”.

- Przemoc niejedno ma imię – to nie tylko siniaki, ale także ograniczanie wolności, wydzielanie pieniędzy, czy wykorzystywanie psychiczne. Niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego w Avon od lat dbamy o bezpieczeństwo kobiet i sprzeciwiamy się przemocy każdego rodzaju. Naszymi działaniami chcemy nie tylko uświadomić kobietom, że mogą znajdować się w przemocowej sytuacji, ale przede wszystkim dać im moc, aby mogły się z niej uwolnić. Wierzymy, że mając w telefonie aplikację Avon Alert, wiele kobiet odważy się wyciągnąć rękę po pomoc i skreślić przemoc w swoim życiu – powiedziała Anna Werstler, dyrektor marketingu Avon Cosmetics Polska.

Edukacją w przemoc

Prawdziwą siłą firmy Avon jest ponad 200 tysięcy Polek, które rozwijają się zawodowo jako Ambasadorki Piękna. Wezmą one udział szkoleniach z ekspertkami Feminoteki w zakresie rozpoznawania przemocy i wspierania kobiet dotkniętych przemocą. Dzięki temu, gdy tylko zauważą niepokojące objawy wśród rodziny, znajomych lub klientek, będą potrafiły zareagować i udzielić im natychmiastowej pomocy. Ambasadorki Piękna Avon można zobaczyć również w materiałach promocyjnych kampanii, w tym na głównym plakacie akcji.

Solidarność, która daje (po)moc

Przemoc to wciąż zjawisko o zbyt dużej skali, by jeden podmiot mógł ją skutecznie wyeliminować. Dlatego też organizatorzy akcji postawili na koalicję przeciw przemocy z partnerami instytucjonalnymi. Kampanię swoim honorowym patronatem objęli prezydenci miast Warszawy, Wrocławia, Łodzi i Poznania, jak również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przemoc wobec kobiet to wielowymiarowy problem, którego skutki dotyczą nie tylko ofiar, ale również ich rodzin, znajomych i całego społeczeństwa. W Biurze RPO stworzyliśmy listę dziesięciu obszarów, które wymagają natychmiastowych działań, aby skala przemocy wobec kobiet mogła się systematycznie zmniejszać. Jestem jednak świadomy, że ograniczenie tego zjawiska nie będzie możliwe bez solidarnych działań na rzecz edukacji społeczeństwa oraz skończenia z kulturą milczenia i obwiniania ofiar. Bardzo cieszę się, że kampanię „ ̶P̶r̶z̶e̶MOC ̶w̶o̶b̶e̶c̶ KOBIET. Skreśl niepotrzebne” wspiera szeroka koalicja trzeciego sektora, samorządów i biznesu – to olbrzymia szansa na zmianę postrzegania przemocy przez społeczeństwo i realne wsparcie ofiar – powiedział Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Spot promujący kampanię można obejrzeć pod adresem avonalert.pl/spot. Szczegóły kampanii oraz aplikacja Avon Alert są dostępne na stronach avonalert.pl, avonkontraprzemoc.pl oraz feminoteka.pl