Planujesz zakup nowego smartfona Huawei P40 lite? Dowiedz się, jak łatwo przenieść się ze starego telefonu na nowy

Nowy smartfon Huawei P40 lite można już zamówić w przedsprzedaży – klienci, którzy zamówią telefon do 25 marca otrzymają za 1 zł inteligentną opaskę do monitorowania aktywności fizycznej - Huawei Band 4 Pro.** Huawei wprowadził też do sprzedaży smartfon Huawei P40 lite E, który oferuje wysokie parametry, między innymi potrójny aparat fotograficzny 48 MP oraz pojemną baterię 4000 mAh, a jego rekomendowana cena detaliczna wynosi 699 zł. Jest on również dostępny w przedsprzedaży, w ramach której za 1 zł klient otrzyma opaskę Huawei Band 4.**

Nowe smartfony Huawei P40 lite i P40 lite E można kupić w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w firmowym sklepie Huawei w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie, u operatorów Play, Orange i Plus (w Plus dostępny tylko Huawei P40 lite) oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Morele.net, MyCenter, AB FOTO, Careffour i Empik.

Kupiłeś nowy telefon Huawei? Dowiedz się jak szybko przenieść dane ze starego urządzenia

Migracja danych ze starego smartfona na inne urządzenie często stanowi problem przy zakupie nowego telefonu. Zdarza się, że systemy tych urządzeń nie są ze sobą kompatybilne, na przykład ze względu na różnych producentów. Oczywiście nie jest powiedziane, że to operacja nie do zrealizowania, jednak nierzadko jest to zajęcie czasochłonne i dla niektórych kłopotliwe.

Jeśli zastanawiasz się właśnie nad zakupem nowego smartfona, tego rodzaju problem z pewnością nie wystąpi przy wyborze premierowych smartfonów Huawei - P40 lite i P40 lite E. Oprogramowanie dostarczone przez tego producenta pozwoli z łatwością przenieść niemal wszystkie dane i aplikacje z twojego poprzedniego urządzenia – nawet wiadomości SMS czy ostatnio wybierane numery. Dane można przenieść łatwo i bezpiecznie. Bez backupu w chmurze, bez twardego dysku.

Jedyne czego potrzebujesz to aplikacja Phone Clone. Tego rodzaju oprogramowanie jest preinstalowane na telefonach marki Huawei. Jeśli więc posiadasz już telefon od tego producenta, musisz jedynie uruchomić aplikację i postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Jeśli przesiadasz się na nowego Huawei P40 Lite lub P40 lite E z telefonu od innego producenta (z systemem iOS lub Android), wystarczy, że zainstalujesz na starym urządzeniu darmowy program Phone Clone, z pomocą którego przeniesiesz dane na nowy smartfon.

Korzystając z tego rozwiązania, cały proces będzie dziecinnie prosty i złożony z zaledwie kilku kroków. Upewnij się, że pobrałeś najnowszą wersję aplikacji Phone Clone zarówno na swój stary, jak i nowy smartfon. Następnie uruchom program jednocześnie na obu urządzeniach. Wówczas na smartfonie, na który mają zostać przeniesione dane wybierasz opcję Nowy telefon. Na ekranie wyświetli się kod QR. Wtedy do ręki bierzesz urządzenie, z którego chcesz przesłać dane i w aplikacji zaznaczasz Stary telefon. Aplikacja uruchomi czytnik kodu QR – zeskanuj go z nowego urządzenia, a rozpoczniesz synchronizację urządzeń. Teraz nie pozostało nic innego, jak wybranie zawartości którą chcesz przenieść – potwierdź dane, na których ci zależy i zaczekaj na zakończenie przesyłu.

Huawei P40 Lite – jak pobrać aplikacje?

W premierowych smartfonach Huawei P40 lite i P40 lite E oficjalnym sklepem z aplikacjami jest AppGallery – autorski sklep Huawei. Umożliwia on wyszukiwanie, pobieranie i udostępnianie aplikacji mobilnych działających na systemie operacyjnym Android.

Użytkownicy znajdą w AppGallery gamę przydatnych aplikacji i gier, a oferta w sklepie dynamicznie się powiększa. W sekcji „Prezenty” w AppGallery klienci znajdą specjalne oferty dla użytkowników tego sklepu. Oferty te są regularnie aktualizowane i dodawane przez partnerów obecnych w Huawei AppGallery.

W przypadku niektórych aplikacji, które nie są jeszcze obecne w AppGallery, nowi użytkownicy smartfonów Huawei mogą pobrać pliki instalacyjne bezpośrednio z oficjalnych stron właścicieli tych aplikacji. Istnieje też grupa aplikacji, wśród nich aplikacje umożliwiające zamówienie taksówki czy dostęp do serwisów wideo, z których można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.