Pogoda - Klimczok dzisiaj (22.06) i w następnych dniach. Prognoza pogody - Beskid Śląski

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:55. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj za dnia wynosi 0 %. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Intensywne burze z piorunami. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 14 do 16 °C.

Klimczok to górski szczyt na wysokości 1117 m n.p.m. w północno-wschodniej części Pasma Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. Na Klimczoku znajduje się granica administracyjna Bielska-Białej. Przez szczyt przebiega również historyczna granica pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Klimczok jest zwornikiem dwóch grzbietów, jeden z nich opada ku Szyndzielni a drugi ku Magurze.

Za dnia odczuwalna temperatura na Klimczoku ma wynosić 24 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 42%.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to 16 °C, natomiast prędkość wiatru - 7 km/h.

czwartek, 24.06.2021

W ciągu dnia na Klimczoku (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 24 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 41%.

Minimalna temperatura: 18 °C,

Maksymalna temperatura: 27 °C,

Prędkość wiatru: 12 km/h,

Opady deszczu: 1 mm

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to 16 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 8 km/h. Może spaść do 1 mm deszczu.

piątek, 25.06.2021

W ciągu dnia na Klimczoku (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 17 °C. Możliwość pojawienia się opadów wynosi 46%.

Minimalna temperatura: 14 °C,

Maksymalna temperatura: 21 °C,

Prędkość wiatru: 12 km/h,

Opady deszczu: 1 mm

W nocy z piątku na sobotę minimalna temperatura wyniesie 9 °C, natomiast prędkość wiatru - 8 km/h. Można spodziewać się deszczu na poziomie 1 mm.

sobota, 26.06.2021

W ciągu dnia na Klimczoku (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 11 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 50%.