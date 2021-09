Pogoda na Górze Żar 03.09. Beskid Mały - warunki pogodowe jutro i w kolejnych dniach

Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 2.09.2021? Sprawdź u nas

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (2.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Prognoza weekendowa! Po bardzo zimnym i mokrym sierpniu nastał wrzesień, który odrazu zaczął przynosić zmiany... Zmiany, które były przez nas zapowiadane od dłuższego czasu. Nastąpi teraz dłuższy okres bez opadów, ale znów temperatury będą dalekie od ideałów a może nawet z możliwością wystąpienia przymrozków! Tak, to nie są żarty... SOBOTA Po bardzo ładnym piątkowym dniu, pierwszy dzień weekendu też będzie sympatyczny. Poranek będzie chłodny, rześki ale słoneczny. W ciągu dnia nie będzie brakowało słońca jak i chmur, które będą się pojawiały. Nie możemy wykluczyć opadów na krańcach południowych oraz wschodnich regionu ale będą one symboliczne o ile wogóle wystąpią bo może się okazać, że skończy się na dużym zachmurzeniu. Temperatury od 14 do 18°C. NIEDZIELA Po pogodnej nocy, poranek będzie również słoneczny i dosyć chłodny. Pozostała część dnia nie przyniesie, żadnych opadów a temperatury w najcieplejszym momencie dnia będą od 14 do 17°C. Wiatr będzie słaby. Po weekendzie, poranki zrobią się naprawdę bardzo zimne bo temperatury będą wskazywały ledwo kilka stopni powyżej zera a przy gruncie nie bądźmy zdziwieni jak pojawią się przymrozki! Taka słoneczna ale zimna pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia po czym zacznie się robić cieplej i kto wie czy nie ujrzymy na termometrach nawet 23/25°C??? A na to pytanie, postaramy się państwu odpowiedzieć w niedzielne popołudnie przy okazji prognozy tygodniowej!😃. ".