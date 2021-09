Pogoda na Haliczu 17.09. Bieszczady - warunki pogodowe jutro i w kolejnych dniach

Słońce wzejdzie jutro o 06:08, a zajdzie o 18:37. Deszcz. Maks. temp. 11 do 13 °C, min. temp. 5 do 7 °C.

Prognozę pogody dla Halicza na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Halicz

Halicz to trzeci pod względem wysokości szczyt w polskich Bieszczadach i całych Bieszczadach Zachodnich. Jego wysokość to 1333 m n.p.m. Położony jest we wschodniej części grupy Tarnicy, pomiędzy Kopą Bukowską a Rozsypańcem. Jest również zwornikiem dla biegnącego we wschodnim kierunku grzbietu kulminacyjnego w Wołowym Grabie. Z Halicza jest doskonały widok na polską i ukraińską część Bieszczad. Ze szczytu widać bardzo dobrze górną część doliny Sanu oraz Rozsypaniec.