Pogoda na Lipowskim Wierchu 25.08. Beskid Żywiecki - warunki pogodowe jutro i w kolejnych dniach

Słońce wzejdzie jutro o 05:48, a zajdzie o 19:41. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 14 do 16 °C, min. temp. 6 do 8 °C.

Prognozę pogody dla Lipowskiego Wierchu na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Lipowski Wierch

Lipowski Wierch jest szczytem, który należy do Grupy Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Szczyt ma wysokość 1325 m n.p.m. Znajduje się w grzbiecie, który ciągnie się od Rysianki w północno-zachodnim kierunki do Redykalnego Wierchu i jest najwyższym szczytem tego grzbietu. Jest to boczny grzbiet Beskidu Żywieckiego. Szczyt Rysianka, który znajduje się w pobliżu Lipowskiego Wierchu ma wysokość 1322 m n.p.m.