Pogoda na Mogielicy 25.06. Beskid Wyspowy - warunki pogodowe dzisiaj i w kolejnych dniach

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:50. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj za dnia wynosi 0 %. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Burze z piorunami. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

W nocy z soboty na niedzielę najniższa spodziewana temperatura to 10 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 4 km/h. Może spaść do 1 mm deszczu.

niedziela, 27.06.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Mogielicy ma wynieść 16 °C. Możliwość pojawienia się opadów wynosi 10%.

Minimalna temperatura: 11 °C,

Maksymalna temperatura: 20 °C,

Prędkość wiatru: 4 km/h,

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to 11 °C, natomiast wiać ma z prędkością 5 km/h.

poniedziałek, 28.06.2021

Za dnia odczuwalna temperatura na Mogielicy ma wynosić 19 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 16%.

Minimalna temperatura: 12 °C,

Maksymalna temperatura: 22 °C,

Prędkość wiatru: 5 km/h,

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 14 °C, a prędkość wiatru 8 km/h.

wtorek, 29.06.2021

W ciągu dnia na Mogielicy (Beskid Wyspowy) odczuwalna temperatura wyniesie 21 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 16%.