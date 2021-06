Pogoda na Ślęży 09.06. Masyw Ślęży - warunki pogodowe dzisiaj i w kolejnych dniach

Ślęża to najwyższy szczyt Masywu Ślęży oraz całego Przedgórza Sudeckiego. Ślęża ma wysokość 718 m n.p.m. Masyw wygląda imponująco dzięki znacznej wysokości względnej, która wynosi ponad 500 m. Szczyt należy do Korony Gór Polski, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Najbliższym miastem w pobliży góry jest Sobótka.

Słońce zajdzie dziś o godzinie 21:05. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 10 do 12 °C.

Za dnia odczuwalna temperatura na Ślęży ma wynosić 15 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 17%.

W nocy z czwartku na piątek minimalna temperatura ma wynieść 11 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 10 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę najniższa spodziewana temperatura to 14 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 14 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 11 °C, a z kolei prędkość wiatru 9 km/h. Zapowiada się bezdeszczowa noc.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to 6 °C, a prędkość wiatru 6 km/h.

Wygodne buty trekkingowe to podstawa

Szlaki na Ślężę

Na szczyt Ślęży można dotrzeć wieloma szlakami. Istnieją dwa archeologiczne szlaki oznaczone symbolem ślężańskiego niedźwiedzia. Ślężański niedźwiedź to posąg, który postawiony jest na szczycie Ślęży, a związany jest on z kręgiem kultury celtyckiej. Istnieją również szlaki rowerowe, którymi można dotrzeć na szczyt. Na Ślężę prowadzą dwa czerwone szlaki turystyczne, dwa żółte oraz dwa niebieskie. Najtrudniejszym z tych szlaków jest niebieski, który prowadzi od wsi Garncarsko przez Sobótkę-Górkę, Źródło Klasztorne do Ślęży.