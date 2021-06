Pogoda na Ślęży jutro (23.06) i w kolejnych dniach. Masyw Ślęży - temperatura, opady - warunki

Słońce wzejdzie jutro o 04:39, a zajdzie o 21:11. Poranne przelotne opady. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Ślęża to najwyższy szczyt Masywu Ślęży oraz całego Przedgórza Sudeckiego. Ślęża ma wysokość 718 m n.p.m. Masyw wygląda imponująco dzięki znacznej wysokości względnej, która wynosi ponad 500 m. Szczyt należy do Korony Gór Polski, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Najbliższym miastem w pobliży góry jest Sobótka.

W nocy z wtorku na środę najniższa spodziewana temperatura to 15 °C, a prędkość wiatru 10 km/h. Opady deszczu mogą wynieść 1 mm.

Na Ślęży (Masyw Ślęży) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 21 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 45%.

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Ślęży ma wynieść 14 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 52%.

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to 15 °C, a prędkość wiatru 22 km/h. Trzeba wziąć pod uwagę opady deszczu na poziomie 2 mm.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to 15 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 6 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę minimalna temperatura ma wynieść 12 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 6 km/h.

Szlaki na Ślężę

Na szczyt Ślęży można dotrzeć wieloma szlakami. Istnieją dwa archeologiczne szlaki oznaczone symbolem ślężańskiego niedźwiedzia. Ślężański niedźwiedź to posąg, który postawiony jest na szczycie Ślęży, a związany jest on z kręgiem kultury celtyckiej. Istnieją również szlaki rowerowe, którymi można dotrzeć na szczyt. Na Ślężę prowadzą dwa czerwone szlaki turystyczne, dwa żółte oraz dwa niebieskie. Najtrudniejszym z tych szlaków jest niebieski, który prowadzi od wsi Garncarsko przez Sobótkę-Górkę, Źródło Klasztorne do Ślęży.