Pogoda na Smereku 21.08. Bieszczady - warunki pogodowe jutro i w kolejnych dniach

Burze w Polsce 20.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Burze stan na 18:40 (20.08.2021) Kolejna porcja burz rozwija się w centralnej, północnej i zachodniej części województwa. Występują one m.in w regionie #Drobin, #MakówMazowiecki, #Ostrołęka, #Wołomin, #Pruszków, #Mszczonów. Burze są izolowane i nie łączą się w większe układy, przynoszą jednak sporo wyładowań oraz nawalne opady deszczu. Jak jest u Was? https://map.blitzortung.org/#8.35/52.406/20.698 https://old.radar-opadow.pl/?radartype=cappi. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 20.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.