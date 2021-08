Pogoda na Śnieżce 27.08. Karkonosze - warunki pogodowe jutro i w kolejnych dniach

Słońce wzejdzie jutro o 06:03, a zajdzie o 19:52. Lekki deszcz. Maks. temp. 9 do 11 °C, min. temp. 5 do 7 °C.

Śnieżka ma wysokość 1603,3 m n.p.m. i znajduje się na granicy polsko-słowackiej. Śnieżka jest okrzyknięta najwyższym szczytem Karkonoszy i Sudetów. Ponadto należy do Korony Sudetów Polskich, Korony Sudetów, Korony Europy oraz Korony Gór Polski. Śnieżka mieści się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Prognoza pogody dla Śnieżki

czwartek, 26.08.2021

Na Śnieżce (Karkonosze) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -1 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 73%.

Minimalna temperatura: 5 °C,

Maksymalna temperatura: 7 °C,

Prędkość wiatru: 29 km/h,

Opady deszczu: 2 mm

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to 4 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 16 km/h. Deszczu może spaść do 2 mm.

piątek, 27.08.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Śnieżce ma wynieść 1 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 75%.