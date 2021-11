Pogoda na Śnieżniku dzisiaj (28.11) i w kolejnych dniach. Masyw Śnieżnika - temperatura, opady - warunki

Prognoza pogody na Śnieżniku na dzisiaj. Sprawdź, jakie warunki pogodowe będą 28.11 i w kolejnych dniach. W niedzielę temperatura na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) ma wynieść -5 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 19 km/h. Opady śniegu: 13 mm. Spodziewana głębokość śniegu na Śnieżniku to 88 mm.

Warunki na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika), 28.11 Słońce zajdzie dziś o godzinie 15:54. Przelotne opady śniegu. Maks. temp. -2 do 0 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Według meteorologów, na Śnieżniku o godz. 18:00 w niedzielę powinno być: Temperatura: -6 °C

Prędkość wiatru: 7 km/h

Opady śniegu: 4 mm

Przewidywana głębokość śniegu: 27 mm Na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) o godz. 21:00 spodziewane są: Temperatura: -6 °C

Prędkość wiatru: 23 km/h Na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) o godz. 00:00 spodziewane są: Temperatura: -6 °C

Prędkość wiatru: 23 km/h Prognozę pogody dla Śnieżnika na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej. Śnieżnik Śnieżnik jest najwyższym, granicznym szczytem po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich i w Masywie Śnieżnika. Na szczycie znajduje się znak graniczny. Śnieżnik ma wysokość 1423 m n.p.m. Śnieżnik to najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika. W całych Sudetach jest 17. szczytem co do wysokości. Jest to jedyna góra w Masywie Śnieżnika, która wystaje ponad granicę lasu. Śnieżnik należy do Korony Gór Polski.

Warunki pogodowe na Śnieżniku w najbliższych dniach niedziela, 28.11.2021 Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Śnieżniku ma wynieść -12 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 82%. Minimalna temperatura: -5 °C,

Maksymalna temperatura: -5 °C,

Prędkość wiatru: 19 km/h,

Opady śniegu: 13 mm W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to -8 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 20 km/h. Śniegu może napadać ok. 13 mm. Spadnie świeży śnieg.

poniedziałek, 29.11.2021 Na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -16 °C. Prawdopodobieństwo opadów szacuje się na 38%. Minimalna temperatura: -8 °C,

Maksymalna temperatura: -6 °C,

Prędkość wiatru: 32 km/h,

Opady śniegu: 1 mm

W nocy z poniedziałku na wtorek minimalna temperatura ma wynieść -9 °C, a prędkość wiatru 40 km/h. Należy spodziewać się śniegu na poziomie 1 mm. Spadnie świeży śnieg. wtorek, 30.11.2021 W ciągu dnia na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) odczuwalna temperatura wyniesie -16 °C. Szansa na pojawienie się opadów wynosi 46%. Minimalna temperatura: -9 °C,

Maksymalna temperatura: -6 °C,

Prędkość wiatru: 29 km/h, W nocy z wtorku na środę minimalna temperatura wyniesie -7 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 31 km/h. Spadnie świeży śnieg. środa, 1.12.2021 Na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -17 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 85%. Minimalna temperatura: -5 °C,

Maksymalna temperatura: -4 °C,

Prędkość wiatru: 47 km/h,

Opady śniegu: 9 mm

W nocy ze środy na czwartek minimalna temperatura ma wynieść -5 °C, a prędkość wiatru 36 km/h. Opady śniegu mają wynieść 9 mm. Spadnie świeży śnieg. czwartek, 2.12.2021 Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Śnieżniku ma wynieść -11 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 44%. Minimalna temperatura: -5 °C,

Maksymalna temperatura: -4 °C,

Prędkość wiatru: 17 km/h,

Opady śniegu: 1 mm W nocy z czwartku na piątek najniższa przewidywana temperatura wyniesie -7 °C, natomiast prędkość wiatru - 16 km/h. Opady śniegu mają wynieść 1 mm. Spadnie świeży śnieg. piątek, 3.12.2021 Na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -12 °C. Szansa na pojawienie się opadów wynosi 20%. Minimalna temperatura: -7 °C,

Maksymalna temperatura: -7 °C,

Prędkość wiatru: 9 km/h, W nocy z piątku na sobotę minimalna temperatura wyniesie -9 °C, a z kolei prędkość wiatru 26 km/h.

Pogoda na Śnieżniku Pogoda na Śnieżniku może zaskoczyć turystów, tak jak i na innych szczytach. Warto przygotować się na silnie wiejący wiatr oraz załamania pogody. Należy pamiętać również, że zimą warunki w górach są zdecydowanie bardziej wymagające.

Szlaki na Śnieżnik Przez Śnieżnik przechodzą trzy szlaki turystyczne, w tym dwa prowadzą od czeskiej strony. Z polskiej strony na Śnieżnik możemy wejść zielonym szlakiem od schroniska “Na Śnieżniku” do Przełęczy Płoszczyna i dalej do Bielic. Żółty szlak prowadzi od wsi Vélka Morava i kończy się na szczycie. Czerwony szlak zaczyna się w mieście Králíky i prowadzi do Ramzovej.

Przyroda na Śnieżniku Świat roślin i zwierząt na Śnieżniku jest najbogatszy w całych Sudetach. Właśnie tutaj przebiegają granice występowania wielu gatunków - sudeckich, alpejskich, karpackich a nawet śródziemnomorskich. Dla ochrony przyrody na Śnieżniku stworzono rezerwat przyrody. Obejmuje on część szczytową powyżej wysokości 1150 m n.p.m. Śnieżnik - ciekawostki W niższych partiach Śnieżnikach znajdują się sztolnie poszukiwawcze ze złożami uranu. Schronisko na Hali pod Śnieżnikiem zbudowana w 1871 roku na zlecenie księżnej Marianny Orańskiej. Kamienna wieża widokowa, która znajduje się na szczycie została wybudowana w latach 1895–1899. Konstrukcja nawiązywała do modnego wówczas stylu romantycznego naśladującego średniowiecze.

