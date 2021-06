Pogoda na Szyndzielni 14.06. Beskid Śląski - warunki pogodowe dzisiaj i w kolejnych dniach

W ciągu dnia na Szyndzielni (Beskid Śląski) odczuwalna temperatura wyniesie 15 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 0%.

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 7 °C, a z kolei prędkość wiatru 1 km/h. Zapowiada się bezdeszczowa noc.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to 9 °C, natomiast wiać ma z prędkością 5 km/h.

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Szyndzielni ma wynieść 15 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 10%.

W nocy z wtorku na środę najniższa spodziewana temperatura to 12 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 2 km/h. Zapowiada się bezdeszczowa noc.

W nocy z soboty na niedzielę najniższa spodziewana temperatura to 13 °C, a prędkość wiatru 5 km/h.

Za dnia odczuwalna temperatura na Szyndzielni ma wynosić 19 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 13%.

Wygodne buty trekkingowe to podstawa

Na Szyndzielni śnieg utrzymuje się od początku listopada do początku maja. Często występują tu również opady deszczu. Wybierając się na Szyndzielnię warto więc zaopatrzyć się w coś przeciwdeszczowego, chroniącego od wiatru oraz ciepłego.

Szlaki na Szyndzielnię

Obok schroniska znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Na Szyndzielnię można dotrzeć dwoma czerwonymi szlakami turystycznymi: z Cygańskiego Lasu, co powinno zająć około 2,5 godziny lub z Klimczoka, co potrwa około 45 min. Można dotrzeć również dwoma żółtymi szlakami: z Bielska-Białej, co może potrwać 2,5 godziny lub nieco krótszym, trwającym 1,5 godziny z Wapienicy. Zielony szlak turystyczny prowadzi z Olszówki Górnej i zajmuje 2 godziny.