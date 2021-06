Pogoda na Tarnicy dzisiaj (19.06) i w kolejnych dniach. Bieszczady - temperatura, opady - warunki

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:36. Przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 12 do 14 °C.

Tarnica ma wysokość 1345 m n.p.m. Jest najwyższym szczytem polskich Bieszczadów. Tarnica należy do pasma połonin i jest w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Szczyt Tarnicy wznosi się 500 m ponad dolinę Wołosatki. Od sąsiedniego masywu Krzemienia grzbiet oddzielony jest głęboką Przełęczą Goprowską. Natomiast od Szerokiego Wierchu oddzielony jest przełęczą, od której pochodzi nazwa góry.

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 13 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 9 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to 11 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 7 km/h.

Pogoda na Tarnicy

Pogoda na Tarnicy nie powinna zaskoczyć nas bardziej niż w innych częściach Bieszczad. Ze względu na to, że jest to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, warto przygotować się na silniejszy wiatr na szczycie. Wybierając się w góry zawsze warto mieć na uwadze to, że w każdej chwili może dojść do załamania pogody. Właśnie dlatego warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego oraz ubrać się tak, by w ciepłą i słoneczną pogodę, móc ściągnąć wierzchnią warstwę.