Pogoda na Tarnicy jutro (25.07) i w kolejnych dniach. Bieszczady - temperatura, opady - warunki

Tarnica ma wysokość 1345 m n.p.m. Jest najwyższym szczytem polskich Bieszczadów. Tarnica należy do pasma połonin i jest w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Szczyt Tarnicy wznosi się 500 m ponad dolinę Wołosatki. Od sąsiedniego masywu Krzemienia grzbiet oddzielony jest głęboką Przełęczą Goprowską. Natomiast od Szerokiego Wierchu oddzielony jest przełęczą, od której pochodzi nazwa góry.

Pogoda na Tarnicy

Pogoda na Tarnicy nie powinna zaskoczyć nas bardziej niż w innych częściach Bieszczad. Ze względu na to, że jest to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, warto przygotować się na silniejszy wiatr na szczycie. Wybierając się w góry zawsze warto mieć na uwadze to, że w każdej chwili może dojść do załamania pogody. Właśnie dlatego warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego oraz ubrać się tak, by w ciepłą i słoneczną pogodę, móc ściągnąć wierzchnią warstwę.