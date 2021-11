Pogoda na Trzech Koronach 29.11. Pieniny - warunki pogodowe jutro i w kolejnych dniach

Słońce wzejdzie jutro o 07:09, a zajdzie o 15:42. Lekkie opady śniegu. Maks. temp. -1 do 2 °C, min. temp. -3 do -1 °C.

Trzy Korony ma wysokość 982 m n.p.m. i znajduje się w Pieninach Środkowych. Zalicza się także do Masywu Trzech Koron. Trzy Korony są poprzecinane trzema przełęczami. Szczyt Trzech Koron składa się z pięciu turni, a sam masyw góruje około 500 metrów nad terenem, który go otacza.

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Trzech Koronach ma wynieść -5 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 0%.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to -0 °C, a prędkość wiatru 11 km/h.

czwartek, 2.12.2021

Na Trzech Koronach (Pieniny) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -1 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 6%.

Minimalna temperatura: 1 °C,

Maksymalna temperatura: 2 °C,

Prędkość wiatru: 2 km/h,

W nocy z czwartku na piątek minimalna temperatura wyniesie -2 °C, natomiast wiać ma z prędkością 3 km/h. Spadnie świeży śnieg.

piątek, 3.12.2021

Za dnia odczuwalna temperatura na Trzech Koronach ma wynosić -7 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 42%.

Minimalna temperatura: -2 °C,

Maksymalna temperatura: -2 °C,

Prędkość wiatru: 8 km/h,

Opady śniegu: 7 mm

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to -7 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 13 km/h. Śniegu może napadać ok. 7 mm.