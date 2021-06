Pogoda na Wielkiej Raczy dzisiaj (20.06) i w kolejnych dniach. Beskid Żywiecki - temperatura, opady - warunki

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:53. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj za dnia wynosi 0 %. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy dzisiaj w nocy wynosi 0 %. Lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 11 do 13 °C.

Wielka Racza ma wysokość 1236 m n.p.m. i znajduje się w Beskidzie Żywieckim. Jest to najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy. Wielka Racza mieści się na głównym grzebiecie Beskidu Żywieckiego i znajduje się tam granica polsko-słowacka.

W ciągu dnia na Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki) odczuwalna temperatura wyniesie 20 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 14%.

W ciągu dnia na Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki) odczuwalna temperatura wyniesie 20 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 40%.

W nocy ze środy na czwartek najniższa spodziewana temperatura to 16 °C, a z kolei prędkość wiatru 5 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek najniższa spodziewana temperatura to 16 °C, a z kolei prędkość wiatru 12 km/h.

W nocy z piątku na sobotę minimalna temperatura wyniesie 7 °C, a prędkość wiatru 3 km/h. Może spaść do 1 mm deszczu.

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Wielkiej Raczy ma wynieść 11 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 55%.

W nocy z czwartku na piątek najniższa przewidywana temperatura wyniesie 13 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 3 km/h. Można spodziewać się deszczu na poziomie 1 mm.

Na Wielką Raczę prowadzi kilka szlaków turystycznych. Jest to szlak czerwony ze Zwardonia, żółty Kolonii, czerwony z Przełęczy Przegibek oraz zielony z Oszczadnicy. Natomiast na szczycie znajduje się taras widokowy.

Przyroda na Wielkiej Raczy

Na Wielkiej Raczy po słowackiej stronie został stworzony rezerwat przyrody. Ponadto na Wielkiej raczy można zauważyć bardzo dużą ilość lasów. Występuje tam także rzadka flora roślinna, między innymi dzwonek piłkowany, tocja karpacka oraz tojad morawski.

Ciekawostki o Wielkiej Raczy

Nazwa Wielka Racza budzi wiele teorii co do jej pochodzenia. Prawdopodobnie pochodzi on od miejscowości Rajcza, która znajduje się niedaleko Wielkiej Raczy. Kolejna z nich mówi o gwarze żywieckiej i słowie rajczula, które określa zagrodę dla owiec.