Pogoda na Wielkim CIsowniku dzisiaj (22.09) i w kolejnych dniach. Beskid Mały - temperatura, opady - warunki

Słońce zajdzie dziś o godzinie 18:40. Przewaga chmur. Maks. temp. 10 do 12 °C, min. temp. 5 do 7 °C.

Prognozę pogody dla Wielkiego Cisownika na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Wielki Cisownik

Wielki Cisownik leży w paśmie Beskidu Małego. Szczyt ma wysokość 853 m n.p.m. Wierzchołek jest zwornikiem trzech grzbietów. Południowo-zachodni grzbiet przechodzi przez Maleckie, Jaworzynę i Stary Groń i opada do Jeziora Żywieckiego. Północno-zachodni grzbiet przechodzi przez Przełęcz Isepnicką, Kiczerę i Żar, a następnie opada do Jeziora Międzybrodzkiego. Wschodni grzbiet to główny grzbiet Beskidu Małego, który przechodzi przez Kocierz i Beskid, Przełęcz Kocierską i biegnie dalej na wschód. Inna nazwa Wielkiego Cisownika to Cisowa Grapa.