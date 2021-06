Pogoda na Wielkim Szyszaku 28.06. Karkonosze - warunki pogodowe dzisiaj i w kolejnych dniach

Słońce zajdzie dziś o godzinie 21:15. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 8 do 10 °C.

Na Wielkim Szyszaku (Karkonosze) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść 8 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 39%.

W nocy z czwartku na piątek minimalna temperatura ma wynieść 8 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 8 km/h. Deszczu może spaść do 3 mm.

piątek, 2.07.2021

Za dnia odczuwalna temperatura na Wielkim Szyszaku ma wynosić 6 °C. Możliwość pojawienia się opadów wynosi 45%.

Minimalna temperatura: 7 °C,

Maksymalna temperatura: 11 °C,

Prędkość wiatru: 11 km/h,

Opady deszczu: 2 mm

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to 6 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 6 km/h. Może spaść do 2 mm deszczu.

sobota, 3.07.2021

W ciągu dnia na Wielkim Szyszaku (Karkonosze) odczuwalna temperatura wyniesie 6 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 47%.

Minimalna temperatura: 6 °C,

Maksymalna temperatura: 9 °C,

Prędkość wiatru: 7 km/h,

Opady deszczu: 1 mm

W nocy z soboty na niedzielę najniższa przewidywana temperatura wyniesie 6 °C, natomiast prędkość wiatru - 6 km/h. Można spodziewać się deszczu na poziomie 1 mm.