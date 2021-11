Pogoda na Wielkim Szyszaku jutro (25.11) i w kolejnych dniach. Karkonosze - temperatura, opady - warunki

Słońce wzejdzie jutro o 07:29, a zajdzie o 15:59. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. -6 do -4 °C, min. temp. -9 do -7 °C.

Na Wielkim Szyszaku (Karkonosze) za dnia odczuwalna temperatura ma wynieść -7 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 0%.

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to -8 °C, natomiast wiać ma z prędkością 6 km/h. Spodziewamy się opadów śniegu na poziomie 2 mm. Spadnie świeży śnieg.

W nocy z niedzieli na poniedziałek najniższa spodziewana temperatura to -8 °C, natomiast wiać ma z prędkością 5 km/h. Spadnie świeży śnieg.

Pogoda na Wielkim Szyszaku

Zwykle pogoda w górach jest nieprzewidywalna. Szlaki w Karkonoszach nie leżą na bardzo dużych wysokościach, mimo to lepiej jest przygotować się na to, że pogoda może zaskoczyć. Wiosną i latem na pewno warto zaopatrzyć się w okrycie wierzchnie i coś przeciwdeszczowego. Natomiast jesienią i zimą należy cieplej się ubrać i dodatkowo mieć ze sobą coś ciepłego do picia.