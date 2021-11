Pogoda w Budapeszcie. Kiedy lecieć do Budapesztu, by mieć dobrą pogodę? Newsroom 360

Sprawdź, jaka jest pogoda w Budapeszcie w poszczególnych miesiącach CC0

Pogoda w Budapeszcie nie jest jednakowa przez cały rok. Przekonaj się, jakie temperatury występują tu w grudniu, styczniu i w lutym. Chcesz lecieć na wiosnę? Marzec, kwiecień czy maj mogą być bardzo przyjemne, ale sprawdź najpierw średnią wysokość opadów. Wakacje to jedyny okres, gdy możesz sobie pozwolić na podróż do Budapesztu? Porównaj temperatury panujące w czerwcu, lipcu i sierpniu i wybierz najlepszą opcję dla siebie. Jak tu jest jesienią? Czy pogoda sprzyja spacerom i odpoczynkowi? Sprawdź średnie temperatury w Budapeszcie we wrześniu, w październiku i w listopadzie.