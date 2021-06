Pogoda w Chicago na wakacje. Kiedy najlepiej lecieć do Chicago, by mieć dobrą pogodę?

Średnia temperatura zimą wynosi -1,7°C, wiosną temperatura to średnio ok. 10,4°C. Latem w Chicago możemy spodziewać się temperatur rzędu 23°C, natomiast jesienią 12,6°C.

Chicago to miasto w Stanach Zjednoczonych, położone w północnej części kraju, nad jeziorem Michigan. Zimy nie są tu przeważnie srogie, ale często występują bogate opady śniegu. Najcieplejsze miesiące to lipiec i sierpień.

Pogoda w Chicago w lipcu

Czy pogoda w Chicago w lipcu sprzyja spacerowaniu? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 29°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu 19°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody w Chicago w lipcu.

Pogoda w Chicago w sierpniu

Na jaką pogodę można liczyć w sierpniu w Chicago? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 28°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 18°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody w Chicago w sierpniu.

Pogoda w Chicago we wrześniu

Czy pogoda w Chicago we wrześniu sprzyja spacerowaniu? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 24°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 14°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody w Chicago we wrześniu.