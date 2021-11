Pogoda w Hurghadzie. Kiedy lecieć do Hurghady, by mieć dobrą pogodę?

Średnia temperatura zimą wynosi 18,3°C, wiosną temperatura to średnio ok. 25,7°C. Latem w Hurghadzie możemy spodziewać się temperatur rzędu 32,8°C, natomiast jesienią 27,2°C.

Na jaką pogodę w czerwcu nastawić się w Hurghadzie? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 38°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 27°C. To dane na podstawie pogody w Hurghadzie w czerwcu w poprzednich latach.

Pogoda w Hurghadzie w lipcu

Jaka jest pogoda w Hurghadzie w lipcu? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 38°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu 28°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w lipcu w Hurghadzie.

Pogoda w Hurghadzie w sierpniu

Jaka pogoda panuje w sierpniu w Hurghadzie? Temperatury w ciągu dnia sięgają średnio 39°C, natomiast w nocy możemy spodziewać się średnio 28°C. To dane na podstawie pogody w Hurghadzie w sierpniu w poprzednich latach.

Pogoda w Hurghadzie we wrześniu

Pogoda we wrześniu w Hurghadzie - jaka jest? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 37°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 26°C. To dane na podstawie pogody w Hurghadzie we wrześniu w poprzednich latach.