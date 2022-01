Pogoda w Larnace. Kiedy lecieć do Larnaki, by mieć dobrą pogodę? Newsroom 360

Pogoda w Larnace. Sprawdź, kiedy warto lecieć

Pogoda w Larnace różni się zależnie od pory roku. Zanim polecisz, sprawdź, jakiej temperatury spodziewać się, gdy u nas panują zimowe miesiące - w grudniu, styczniu czy w lutym. Myślisz o wypadzie wiosną? Sprawdź, jakich opadów możesz spodziewać się w marcu, kwietniu czy w maju. Tylko latem możesz lecieć do Larnaki? Wybierz więc miesiąc, gdy temperatura będzie dla ciebie najprzyjemniejsza - będzie to czerwiec, lipiec czy sierpień? A jeśli wolisz uciec tu jesienią, sprawdź, jakie ubrania musisz spakować. Porównaj średnie temperatury w Larnace we wrześniu, w październiku i w listopadzie.