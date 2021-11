Pogoda w Sydney na wakacje. Kiedy najlepiej lecieć do Sydney, by mieć dobrą pogodę?

Średnia temperatura zimą wynosi 22,4°C, wiosną temperatura to średnio ok. 19,1°C. Latem w Sydney możemy spodziewać się temperatur rzędu 13,5°C, natomiast jesienią 18,1°C.

Czy pogoda w Sydney w maju sprzyja spacerowaniu? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 20°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 12°C. To dane na podstawie pogody w Sydney w maju w poprzednich latach.

Pogoda w Sydney w lipcu

Jaka pogoda panuje w lipcu w Sydney? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 17°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 8°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w lipcu w Sydney.

Pogoda w Sydney w sierpniu

Jakiej pogody można spodziewać się w sierpniu w Sydney? Nocą termometry pokazują 9°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 18°C. To dane na podstawie pogody w Sydney w sierpniu w poprzednich latach.

Pogoda w Sydney we wrześniu

Na jaką pogodę we wrześniu nastawić się w Sydney? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 20°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 12°C. To dane na podstawie pogody w Sydney we wrześniu w poprzednich latach.