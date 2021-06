Pogoda w Sydney w poszczególnych miesiącach. Kiedy w Sydney jest najlepsza pogoda na wakacje? Newsroom 360

Przekonaj się, kiedy warto lecieć do Sydney. Pogoda nie spłata ci figla CC0

Pogoda w Sydney różni się zależnie od pory roku. Zanim polecisz, sprawdź, jakiej temperatury spodziewać się, gdy u nas panują zimowe miesiące - w grudniu, styczniu czy w lutym. Chcesz lecieć na wiosnę? Marzec, kwiecień czy maj mogą być bardzo przyjemne, ale sprawdź najpierw średnią wysokość opadów. Jeśli polskie wakacje to jedyny moment, gdy możesz wybrać się do Sydney, przekonaj się, jaka temperatura jest tu w czerwcu, jaka w lipcu, a jaka w sierpniu. A jeśli wolisz uciec tu jesienią, sprawdź, jakie ubrania musisz spakować. Porównaj średnie temperatury w Sydney we wrześniu, w październiku i w listopadzie.