Pogoda w Złotych Piaskach w poszczególnych miesiącach. Kiedy w Złotych Piaskach jest najlepsza pogoda na wakacje?

Średnia temperatura zimą wynosi 3,5°C, wiosną temperatura to średnio ok. 10,8°C. Latem w Złotych Piaskach możemy spodziewać się temperatur rzędu 21,5°C, natomiast jesienią 14,1°C.

Jakiej pogody można spodziewać się we wrześniu w Złotych Piaskach? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 24°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 14°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda w Złotych Piaskach we wrześniu z roku na rok może być coraz cieplejsza.

Złote Piaski – co warto zobaczyć?

Złote Piaski to kurort idealny dla osób, które chcą spędzić aktywnie czas zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. To miasto, które tętni życiem. W nocy przyciąga tabuny turystów do barów i dyskotek. Co warto zobaczyć w Złotych Piaskach?