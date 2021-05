Pogoda we Florencji na wakacje. Kiedy najlepiej lecieć do Florencji, by mieć dobrą pogodę?

Pogoda we Florencji różni się zależnie od pory roku. Zanim polecisz, sprawdź, jakiej temperatury spodziewać się, gdy u nas panują zimowe miesiące - w grudniu, styczniu czy w lutym. Marzy ci się wiosenny wypad? Porównaj średnią wysokość opadów w marcu, kwietniu i maju. Wakacje to jedyny okres, gdy możesz sobie pozwolić na podróż do Florencji? Porównaj temperatury panujące w czerwcu, lipcu i sierpniu i wybierz najlepszą opcję dla siebie. Jeśli polska jesień to coś, za czym nie przepadasz, leć choć na kilka dni urlopu. Zanim się spakujesz, sprawdź średnie temperatury w maju we wrześniu, w październiku i w listopadzie.

Pogoda we Florencji Florencja położona jest w północnej części kraju, bliżej serca kontynentu. Miasto założono nad rzeką Arno, u stóp Apeninów. Jedno z ważnych historycznie miast, gdzie zachowała się architektura minionych epok. Średnia temperatura zimą wynosi 6,5°C, wiosną temperatura to średnio ok. 13,5°C. Latem we Florencji możemy spodziewać się temperatur rzędu 23,1°C, natomiast jesienią 15,4°C. Pogoda we Florencji w styczniu Jakiej pogody można spodziewać się w styczniu we Florencji? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 10°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 1°C. To dane na podstawie pogody we Florencji w styczniu w poprzednich latach. Pogoda we Florencji w lutym Na jaką pogodę można liczyć w lutym we Florencji? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 12°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 3°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w lutym we Florencji. Pogoda we Florencji w marcu Na jaką pogodę w marcu nastawić się we Florencji? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 15°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 5°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Florencji w marcu.

Pogoda we Florencji w kwietniu Jaka pogoda panuje w kwietniu we Florencji? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 19°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 8°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w kwietniu we Florencji. Pogoda we Florencji w maju Jakiej pogody można spodziewać się w maju we Florencji? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 23°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 11°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Florencji w maju. Pogoda we Florencji w czerwcu Pogoda w czerwcu we Florencji - jaka jest? Temperatury w ciągu dnia sięgają średnio 27°C, natomiast w nocy możemy spodziewać się średnio 15°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w czerwcu we Florencji.

Pogoda we Florencji w lipcu Jakiej pogody można spodziewać się w lipcu we Florencji? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 31°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 17°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w lipcu we Florencji. Pogoda we Florencji w sierpniu Na jaką pogodę w sierpniu nastawić się we Florencji? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 31°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 17°C. To dane na podstawie pogody we Florencji w sierpniu w poprzednich latach. Pogoda we Florencji we wrześniu Na jaką pogodę można liczyć we wrześniu we Florencji? Temperatury w ciągu dnia sięgają średnio 27°C, natomiast w nocy możemy spodziewać się średnio 14°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda we wrześniu we Florencji może być zmienna.

Pogoda we Florencji w październiku Jaka jest pogoda we Florencji w październiku? Temperatury w ciągu dnia sięgają średnio 21°C, natomiast w nocy możemy spodziewać się średnio 10°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda w październiku we Florencji może być zmienna. Pogoda we Florencji w listopadzie Na jaką pogodę można liczyć w listopadzie we Florencji? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 15°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 6°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Florencji w listopadzie. Pogoda we Florencji w grudniu Jakiej pogody można spodziewać się w grudniu we Florencji? Nocą termometry pokazują 2°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 10°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w grudniu we Florencji.

Florencja – zabytki Florencja to prawdziwy raj dla lubiących zwiedzanie. To miasto chyba o największej gęstości zabytków w całych Włoszech. Potrzeba dużo czasu, by móc zwiedzić całe miasto. Jakie zabytki są najważniejsze we Florencji? Wzgórze Michała Anioła - z tego miejsca roztacza się przepiękny widok na całe miasto. Wzgórze jest bardzo popularne, szczególnie dużo ludzi można tu spotkać podczas zachodów słońca.

Ogród Różany - poniżej Wzgórza Michała Anioła. Świetne miejsce na odpoczynek na ławce wśród kwiatów.

Bazylika San Miniato al Monte – bazylika razem z cmentarzem to jeden z najbardziej urokliwych miejsc we Florencji. Warto przyjść podczas mszy odprawianej przez benedyktynów, żeby poczuć atmosferę tego miejsca.

Kopuła Santa Maria del Fiore – symbol Florencji. Widok z kopuły jest imponujący. Typowe czerwone dachówki, dużo zieleni w tle oraz brak drapaczy chmur.

Baptysterium San Giovanni – najstarszy budynek w mieście. Złote mozaiki robią ogromne wrażenie.

Ogród Bardini i Ogród Boboli – bardzo urokliwe miejsca. Warto wybrać się tu na odpoczynek. Zwykle w tych miejscach nie ma zbyt wielu turystów.

