Pogoda we Frankfurcie. Kiedy lecieć do Frankfurtu, by mieć dobrą pogodę?

Sprawdź, jaka jest pogoda we Frankfurcie w poszczególnych miesiącach

Pogoda we Frankfurcie nie jest jednakowa przez cały rok. Przekonaj się, jakie temperatury występują tu w grudniu, styczniu i w lutym. Marzy ci się wiosenny wypad? Porównaj średnią wysokość opadów w marcu, kwietniu i maju. Tylko latem możesz lecieć do Frankfurtu? Wybierz więc miesiąc, gdy temperatura będzie dla ciebie najprzyjemniejsza - będzie to czerwiec, lipiec czy sierpień? Jak tu jest jesienią? Czy pogoda sprzyja spacerom i odpoczynkowi? Sprawdź średnie temperatury we Frankfurcie we wrześniu, w październiku i w listopadzie.

Pogoda we Frankfurcie Piąte największe miasto Niemiec, Frankfurt, leży w zachodniej części kraju. Choć zimy bywają tu deszczowe i nieprzyjemne, nadal można spotkać wielu turystów przez cały rok. Miasto zawdzięcza to bogactwu zabytkowej architektury. Średnia temperatura zimą wynosi 1,8°C, wiosną temperatura to średnio ok. 9,6°C. Latem we Frankfurcie możemy spodziewać się temperatur rzędu 18,1°C, natomiast jesienią 10,2°C. Pogoda we Frankfurcie w styczniu Czy pogoda w styczniu we Frankfurcie jest przyjemna? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 3°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu -1°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Frankfurcie w styczniu z roku na rok może być coraz cieplejsza. Pogoda we Frankfurcie w lutym Jaka pogoda panuje w lutym we Frankfurcie? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 5°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio -1°C. To dane na podstawie pogody we Frankfurcie w lutym w poprzednich latach. Pogoda we Frankfurcie w marcu Jaka pogoda panuje w marcu we Frankfurcie? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 10°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 2°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w marcu we Frankfurcie.

Pogoda we Frankfurcie w kwietniu Pogoda w kwietniu we Frankfurcie - jaka jest? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 14°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 5°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Frankfurcie w kwietniu z roku na rok może być coraz cieplejsza. Pogoda we Frankfurcie w maju Jaka pogoda panuje w maju we Frankfurcie? Nocą termometry pokazują 9°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 19°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda w maju we Frankfurcie może być zmienna. Pogoda we Frankfurcie w czerwcu Czy pogoda we Frankfurcie w czerwcu sprzyja spacerowaniu? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 22°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 12°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w czerwcu we Frankfurcie.

Pogoda we Frankfurcie w lipcu Na jaką pogodę w lipcu nastawić się we Frankfurcie? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 24°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu 13°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Frankfurcie w lipcu. Pogoda we Frankfurcie w sierpniu Na jaką pogodę można liczyć w sierpniu we Frankfurcie? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 24°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 13°C. To dane na podstawie pogody we Frankfurcie w sierpniu w poprzednich latach. Pogoda we Frankfurcie we wrześniu Jaka jest pogoda we Frankfurcie we wrześniu? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 20°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 10°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Frankfurcie we wrześniu z roku na rok może być coraz cieplejsza.

Pogoda we Frankfurcie w październiku Jaka pogoda panuje w październiku we Frankfurcie? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 14°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu 7°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Frankfurcie w październiku. Pogoda we Frankfurcie w listopadzie Na jaką pogodę można liczyć w listopadzie we Frankfurcie? Temperatury w ciągu dnia sięgają średnio 8°C, natomiast w nocy możemy spodziewać się średnio 2°C. To dane na podstawie pogody we Frankfurcie w listopadzie w poprzednich latach. Pogoda we Frankfurcie w grudniu Na jaką pogodę w grudniu nastawić się we Frankfurcie? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 4°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio -0°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda w grudniu we Frankfurcie może być zmienna.

Frankfurt – co zwiedzić? Co warto zwiedzić podczas pobytu we Frankfurcie? To nowoczesne miasto kryje w sobie miejsca, które warto zobaczyć. Main Tower – jest to czwarty najwyższy wieżowiec we Frankfurcie. Warto wjechać na górę, żeby podziwiać panoramę miasta.

Mainhattan – czyli dzielnica drapaczy chmur, na której można zobaczyć charakterystyczny pomnik waluty.

Park Nizza - można tu odpocząć i spacerować wzdłuż Menu.

Most Eiserner Steg – most zamknięty dla samochodów. Właśnie na nim znaleźć można kłódki, które przypinają zakochani.

Katedra Cesarska Świętego Bartłomieja - surowe, ale przepiękne wnętrze. Zdecydowanie warto odwiedzić katedrę.

Plac Römerberg - można na placu podziwiać ciekawą architekturę budynków, która zdecydowanie się wyróżnia.

Dom Goethego – dom-muzeum wypełnione jest osobistymi rzeczami autora.

