Pogoda we Lwowie. Kiedy lecieć do Lwowa, by mieć dobrą pogodę?

Pogoda we Lwowie różni się zależnie od pory roku. Zanim polecisz, sprawdź, jakiej temperatury spodziewać się, gdy u nas panują zimowe miesiące - w grudniu, styczniu czy w lutym. Marzy ci się wiosenny wypad? Porównaj średnią wysokość opadów w marcu, kwietniu i maju. Jeśli polskie wakacje to jedyny moment, gdy możesz wybrać się do Lwowa, przekonaj się, jaka temperatura jest tu w czerwcu, jaka w lipcu, a jaka w sierpniu. A jeśli wolisz uciec tu jesienią, sprawdź, jakie ubrania musisz spakować. Porównaj średnie temperatury we Lwowie we wrześniu, w październiku i w listopadzie.

Pogoda we Lwowie Nad rzeką Pełtwią, na granicy Roztocza i Wyżyny Podolskiej, leży Lwów, ukraińskie miasto chętnie odwiedzane przez turystów od marca do października. W zimowe miesiące bywa tu mroźnie, choć równie pięknie. Średnia temperatura zimą wynosi -1,5°C, wiosną temperatura to średnio ok. 8,7°C. Latem we Lwowie możemy spodziewać się temperatur rzędu 18,3°C, natomiast jesienią 8,7°C. Pogoda we Lwowie w styczniu Na jaką pogodę można liczyć w styczniu we Lwowie? Nocą termometry pokazują -7°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi -1°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w styczniu we Lwowie. Pogoda we Lwowie w lutym Pogoda w lutym we Lwowie - jaka jest? Nocą termometry pokazują -4°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 3°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Lwowie w lutym z roku na rok może być coraz cieplejsza. Pogoda we Lwowie w marcu Jaka jest pogoda we Lwowie w marcu? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 7°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu -2°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w marcu we Lwowie.

SPRAWDŹ POGODĘ W INNYCH MIASTACH Pogoda w Jerozolimie, kiedy jest najlepsza?

Pogoda we Lwowie w kwietniu Na jaką pogodę można liczyć w kwietniu we Lwowie? Temperatury w ciągu dnia sięgają średnio 15°C, natomiast w nocy możemy spodziewać się średnio 4°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Lwowie w kwietniu. Pogoda we Lwowie w maju Jakiej pogody można spodziewać się w maju we Lwowie? Nocą termometry pokazują 8°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 20°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Lwowie w maju z roku na rok może być coraz cieplejsza. Pogoda we Lwowie w czerwcu Na jaką pogodę w czerwcu nastawić się we Lwowie? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 23°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 12°C. To dane na podstawie pogody we Lwowie w czerwcu w poprzednich latach.

SPRAWDŹ POGODĘ W INNYCH MIASTACH Pogoda w Wiedniu, kiedy jest najlepsza?

Pogoda we Lwowie w lipcu Jaka pogoda panuje w lipcu we Lwowie? Nocą termometry pokazują 13°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 25°C. To dane na podstawie pogody we Lwowie w lipcu w poprzednich latach. Pogoda we Lwowie w sierpniu Jaka jest pogoda we Lwowie w sierpniu? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 26°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 13°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Lwowie w sierpniu. Pogoda we Lwowie we wrześniu Pogoda we wrześniu we Lwowie - jaka jest? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 19°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 9°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda we wrześniu we Lwowie może być zmienna.

SPRAWDŹ POGODĘ W INNYCH MIASTACH Temperatury w Dubaju w ciągu roku

Pogoda we Lwowie w październiku Na jaką pogodę można liczyć w październiku we Lwowie? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 13°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu 4°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Lwowie w październiku z roku na rok może być coraz cieplejsza. Pogoda we Lwowie w listopadzie Jaka jest pogoda we Lwowie w listopadzie? Nocą termometry pokazują 1°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 7°C. To oczywiście uśrednione wartości dla pogody we Lwowie w listopadzie. Pogoda we Lwowie w grudniu Jaka jest pogoda we Lwowie w grudniu? Nocą termometry pokazują -3°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 3°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda w grudniu we Lwowie może być zmienna.

SPRAWDŹ POGODĘ W INNYCH MIASTACH Temperatury w Dubrowniku w ciągu roku