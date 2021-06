Pogoda we Lwowie na wakacje. Kiedy najlepiej lecieć do Lwowa, by mieć dobrą pogodę?

Pogoda we Lwowie nie jest jednakowa przez cały rok. Przekonaj się, jakie temperatury występują tu w grudniu, styczniu i w lutym. Myślisz o wypadzie wiosną? Sprawdź, jakich opadów możesz spodziewać się w marcu, kwietniu czy w maju. Wakacje to jedyny okres, gdy możesz sobie pozwolić na podróż do Lwowa? Porównaj temperatury panujące w czerwcu, lipcu i sierpniu i wybierz najlepszą opcję dla siebie. Jeśli polska jesień to coś, za czym nie przepadasz, leć choć na kilka dni urlopu. Zanim się spakujesz, sprawdź średnie temperatury w czerwcu we wrześniu, w październiku i w listopadzie.

Pogoda we Lwowie Nad rzeką Pełtwią, na granicy Roztocza i Wyżyny Podolskiej, leży Lwów, ukraińskie miasto chętnie odwiedzane przez turystów od marca do października. W zimowe miesiące bywa tu mroźnie, choć równie pięknie. Średnia temperatura zimą wynosi -1,5°C, wiosną temperatura to średnio ok. 8,7°C. Latem we Lwowie możemy spodziewać się temperatur rzędu 18,3°C, natomiast jesienią 8,7°C. Pogoda we Lwowie w styczniu Jaka pogoda panuje w styczniu we Lwowie? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio -1°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu -7°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w styczniu we Lwowie. Pogoda we Lwowie w lutym Na jaką pogodę można liczyć w lutym we Lwowie? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 3°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio -4°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda w lutym we Lwowie może być zmienna. Pogoda we Lwowie w marcu Na jaką pogodę można liczyć w marcu we Lwowie? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 7°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu -2°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w marcu we Lwowie.

Pogoda we Lwowie w kwietniu Jakiej pogody można spodziewać się w kwietniu we Lwowie? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 15°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 4°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w kwietniu we Lwowie. Pogoda we Lwowie w maju Jakiej pogody można spodziewać się w maju we Lwowie? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 20°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 8°C. To dane na podstawie pogody we Lwowie w maju w poprzednich latach. Pogoda we Lwowie w czerwcu Jaka pogoda panuje w czerwcu we Lwowie? W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazują średnio 23°C. Z kolei w nocy średnia temperatura wynosi 12°C. To dane na podstawie pogody we Lwowie w czerwcu w poprzednich latach.

Pogoda we Lwowie w lipcu Na jaką pogodę w lipcu nastawić się we Lwowie? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 25°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 13°C. Pewne anomalia mogą się mimo wszystko zdarzyć. Pogoda w lipcu we Lwowie może być zmienna. Pogoda we Lwowie w sierpniu Pogoda w sierpniu we Lwowie - jaka jest? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 26°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu 13°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w sierpniu we Lwowie. Pogoda we Lwowie we wrześniu Na jaką pogodę można liczyć we wrześniu we Lwowie? Nocą termometry pokazują 9°C., a z kolei w ciągu dnia średnia temperatura w tym miesiącu wynosi 19°C. To dane na podstawie pogody we Lwowie we wrześniu w poprzednich latach.

Pogoda we Lwowie w październiku Czy pogoda we Lwowie w październiku sprzyja spacerowaniu? Średnie dzienne temperatury dla tego miesiąca wynoszą 13°C. Nocą trzeba przygotować się na ochłodzenie do średnio 4°C. Nie jest jednak powiedziane, że takich temperatur możemy spodziewać się na pewno w październiku we Lwowie. Pogoda we Lwowie w listopadzie Czy pogoda w listopadzie we Lwowie jest przyjemna? Termometry w ciągu dnia pokazują średnio 7°C. Natomiast nocą trzeba liczyć się ze średnimi temperaturami rzędu 1°C. Trzeba pamiętać, że klimat się zmienia i pogoda we Lwowie w listopadzie z roku na rok może być coraz cieplejsza. Pogoda we Lwowie w grudniu Czy pogoda w grudniu we Lwowie jest przyjemna? Za dnia słupki rtęci pokazują średnio 3°C, a w nocy możemy nastawić się na temperatury rzędu -3°C. Pamiętaj, żeby zawsze przed samym wylotem sprawdzić, jaka będzie pogoda w grudniu we Lwowie.

Lwów - atrakcje Atrakcji we Lwowie nie brakuje. To urokliwe miasto kryje w sobie piękne zabytki i miejsca, które zdecydowanie warto odwiedzić. Co warto zobaczyć we Lwowie? Rynek – otoczony jest 44 kamienicami, które różnią się od siebie, ale wszystkie są piękne. W sercu miasta można spacerować z kawą w ręku i kupić pamiątki z miasta.

Włoskie Podwórko - w stylu renesansowym. Znajduje się na tyłach jednej z kamienic, którą możemy obserwować z rynku.

Ulica Wirmeńska - jedna z najbardziej urokliwych ulic w mieście. Była kiedyś główną ulicą dzielnicy ormiańskiej. Można tu napić się aromatycznej kawy w jednej z ormiańskich kawiarni.

Arsenał Królewski - obecnie w podziemiach znajduje się restauracja. Budynek przykuwa uwagę z racji na różowy kolor.

Opera Lwowska - mówi się, że to jeden z najpiękniejszych budynków na świecie. Niedaleko Opery znajduje się pomnik Tarasa Szewczenki, który również warto zobaczyć.

Kopiec Unii Lubelskiej oraz Wieża Ratusza – dwa punkty widokowe, z których można podziwiać panoramę miasta.

Kościół św. Andrzeja – bardzo bogate wnętrze. Jeden z budynków sakralnych, na który warto zwrócić szczególną uwagę.

Katedra Łacińska - jeden z najstarszych kościołów we Lwowie.

