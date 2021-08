Pogoda - Wielka Racza dzisiaj (21.08) i w następnych dniach. Prognoza pogody - Beskid Żywiecki

Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 21.08.2021? Sprawdź u nas

"#Prognoza pogody na SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pod oddziaływaniem małego wyżu znajdującym się tuż za naszymi południowymi granicami kraju. #Noc W nocy zachmurzenie od małego po umiarkowane na północy województwa. Noc będzie umiarkowanie ciepła od 10 do 13 stopni. #Sobota W sobotę pogoda będzie z umiarkowanym zachmurzeniem, po południu jednak więcej rozpogodzenia i bez opadów. Temperatura w ciągu dnia od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 22 na północnym wschodzie. Wiatr będzie z zmiennych kierunków początkowo zachodni popołudniu skręcający na północny i wschodni. Ciśnienie wzrośnie do 1020hPa. Po kilku chłodniejszych dniach sobota i do południa w niedzielę możemy liczyć na lekki powiew cieplejszego lata. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 20.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.