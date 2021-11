Polskę czeka kolejny lockdown? Minister Adam Niedzielski o apogeum epidemii i możliwych scenariuszach

Szef resortu zdrowia na antenie TVP Info wskazał, że jeden ze scenariuszy przewiduje apogeum epidemii nastąpi w najbliższym tygodniu. Jego zdaniem wtedy należy spodziewać się średnio 25 tys. przypadków dziennie.

– Jest jeszcze gorszy scenariusz, który przewiduje, że te wzrosty będą o dwa tygodnie dłuższe i wtedy dopiero na początku grudnia będziemy mieli apogeum i ono będzie na wyższym poziomie, około 30-35 tysięcy (przypadków) – mówił.

Adam Niedzielski zapewnił, że na razie sytuacja w szpitalach jest stabilna. – To, że mamy informacje, że zajętość (miejsc) wynosi 80 procent, to nie jest zła informacja. To znaczy, że wojewodowie, dla których wielkie ukłony za ogromny wysiłek w czasie pandemii, po prostu dobrze zarządzają – mówił.