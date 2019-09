Polskie marki partnerami hollywoodzkiej produkcji filmu „Dolina Bogów” z Johnem Malkovichem, Joshem Hartnettem, Berenice Marlohe w rolach głównych Polsko-hollywoodzka produkcja „Dolina Bogów” zakwalifikowana została do głównego konkursu na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ramach festiwalu odbędą się pierwsze pokazy długo wyczekiwanego filmu Lecha Majewskiego oraz spotkania z twórcami, w tym Berenice Marlohe, znaną do tej pory szerszej publiczności z filmu o perypetiach Jamesa Bonda. Zdjęcia do filmu, za które wraz z Lechem Majewskim odpowiedzialny był Paweł Tybora powstawały nie tylko w Valley of the Gods, w stanie Utah, ale i w zamkach i pałacach południowej Polski. Muzykę filmową stworzył ceniony polski kompozytor, związany od lat z Hollywood, laureat Oscara - Jan A.P. Kaczmarek. O kostiumy do filmu zadbała Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Ewę Minge oraz wiodące polskie marki modowe Pako Lorente i Kazar.

Niezwykle elegancko prezentują się Josh Hartnett i John Malkovich w szytych na miarę garniturach i koszulach, które do filmu stworzyła marka Pako Lorente, zajmującą się projektowaniem, produkcją i sprzedażą najwyższej jakości odzieży, docenianej przez współczesnych mężczyzn w Polsce oraz na wielu zagranicznych rynkach. Projektowane z dbałością o każdy szczegół, garnitury klasyczne, smokingowe oraz koszule stały się powodem, dla którego zaproszono producenta do współpracy przy projekcie „Dolina Bogów” i do ubrania głównych bohaterów. Stylizacje gwiazd w filmie dopełniły buty i torebki marki Kazar, zaprojektowane z pasją i w zgodzie ze światowym wzornictwem. Kazar od lat podbija serca i gusta wszystkich miłośników mody w Polsce i na świecie. Marka była naturalnym wyborem kostiumografów tej niezwykłej hollywoodzkiej produkcji. Film „Dolina Bogów” prezentowany po raz pierwszy szerszej publiczności w czasie 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni splata z sobą trzy wątki narracyjne. Pierwszy, archaiczna legenda Indian Navajo, opowiada o ich ziemi i bogach, którzy pod postacią skał-pomników zaludniają doliną zwaną Valley of the Gods. Drugi jest historią najbogatszego człowieka, Wesa Taurosa (w tej roli John Malkovich), który z powodu osobistej tragedii ukrywa się przed światem zewnętrznym i dzięki nieograniczonym pieniądzom pozwala sobie na eksperymenty związane z własnym ciałem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (John Hartnett), pisarza, który pracuje jako copywriter w firmie Taurosa. Jego nieposkromiona wyobraźnia "poprawia" rzeczywistość, przenosząc ją w świat fantazji. Po traumatycznym rozstaniu z żoną, szukając wyjścia z impasu, John zaczyna pisać biografię swojego pracodawcy i przyjmuje zaproszenie do jego posiadłości. W tym czasie firma Taurosa, eksploatująca rudę uranu, wykupuje Dolinę Bogów, aby drążyć tunele w świętej ziemi… „Ciekawa fabuła, skomplikowane historie bohaterów, przedstawiany w scenariuszu obraz oraz fakt, że jako marka nie boimy się wyzwań sprawiły, że podjęliśmy się przygotowania kostiumów do filmu Dolina Bogów.”_– mówi prezes Pako Lorente Rafał Chrapkowicz. „Zapewniliśmy szyte na miarę garnitury klasyczne

i smokingowe oraz koszule dla głównych bohaterów. Ogromną radość sprawiło naszym projektantom stworzenie outfitów specjalnie na potrzeby poszczególnych scen. Zarówno Josh Hartnett jak i mój idol John Malkowich prezentowali się w odzieży Pako Lorente wprost spektakularnie”_ – dodaje. Różnorodność fasonów i dbałość o detale oraz ciekawy design to znaki rozpoznawcze Pako Lorente. Wizytówką marki są klasyczne garnitury i garnitury smokingowe, które znalazły się wśród kostiumów jakie przygotowane zostały do filmu „Dolina Bogów”. Również marka Kazar stanęła na wysokości zadania uzupełniając stroje bohaterów filmu butami i torebkami, które przypadły do gusty aktoram. Efekty tej współpracy już w najbliższym czasie na dużym ekranie podczas zbliżającego się festiwalu. „Jest to niewątpliwie niezwykłe doświadczenie. Współpraca z aktorami światowego formatu jest dla wszystkich osób tworzących markę Kazar nagrodą i wyróżnieniem.” – mówi Artur Kazienko, Prezes Kazar. _„Czekamy na efekt końcowy produkcji, jestem pewny że film tej klasy, realizowany z tak dużym rozmachem zajmie wysoką pozycje w historii kina ” _– dodaje. Film „Dolina Bogów” prezentowany będzie podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych pierwszy raz szerszej publiczności. Czy skradnie serca widzów w Polsce i na świecie? Przekonamy się już wkrótce.