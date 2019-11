Pomarańczowa sznurówka symbolem walki z hejtem. W sobotę finał w Jurczycach!

– Hejt w internecie to dziś niestety powszechne zjawisko i nie tylko najmłodsi nie wiedzą, jak skutecznie sobie z nim poradzić. Negatywne komentarze i opinie mogą dotknąć każdego z nas, dlatego w ramach akcji #jestnaswiecej uświadamiamy o jego konsekwencjach i uczymy jak nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego zjawiska – mówi Anna Guzik, ambasadorka Pracowni Orange.

Pracownie Orange są zlokalizowane na terenie całej Polski. Fundacja Orange postawiła im nietypowe wyzwanie: opracować pomysł na happening lub akcję, który w kreatywny i angażujący sposób zwróci uwagę lokalnej społeczności na zjawisko hejtu i podejmie z nim walkę.

Wszystko z wykorzystaniem symbolu akcji – wielkiej pomarańczowej sznurówki, której ciężko nie zauważyć, gdy pojawi się ona w widocznym miejscu w niedużej miejscowości. W efekcie pojawiło się mnóstwo pomysłów, z których wyróżniono kilkanaście. Nagrodzone Przy wsparciu Fundacji Orange wcielą w życie swoje pomysły i zorganizują lokalne akcje dla mieszkańców miejscowości, w których funkcjonują.

Zwycięską lokalizację – Jurczyce w Małopolsce – już w sobotę 30 listopada odwiedzi Anna Guzik, ambasadorka Pracowni Orange. Realizacja pomysłów potrwa do połowy grudnia, kiedy to w całej Polsce okaże się, że #jestnaswiecej!

#jestnaswiecej

Kampania pod hasłem #jestnaswiecej zachęca nie tylko nastoletnich użytkowników internetu, ale także ich rodziców oraz nauczycieli do zabrania głosu i pokazania, że nie zgadzają się na hejt w sieci. Spotkał się z nim w sieci co trzeci nastolatek, jak wynika z badań EU Kids online 2018. Mimo takiej powszechności zjawiska, wciąż wiele osób wciąż nie wie, jak sobie z nim poradzić – i o tym właśnie uczy Fundacja Orange oraz Pracownie Orange z całej Polski. Placówki zachęcają mieszkańców swoich miejscowości do dołączenia do organizowanych wydarzeń i pokazania, że internet może być przyjaznym miejscem dla każdego z nas. Symbolem kampanii jest jedna pomarańczowa sznurówka, którą można dostać podczas lokalnych happeningów. Liderzy wykorzystują scenariusz zajęć przygotowany przez organizatorów i prowadzą z grupami młodzieży lekcje o hejcie, zachęcając młodych ludzi do założenia jednej pomarańczowej sznurówki oraz umieszczania w serwisach społecznościowych zdjęć z hasztagiem #jestnaswiecej.

Fundacja Orange od lat angażuje się w szereg działań związanych z edukacją cyfrową, bezpieczeństwem w sieci – szczególnie najmłodszych użytkowników, ucząc m.in. o zasadach korzystania z zasobów cyfrowych, ochrony prywatności czy właśnie reagowania na negatywne komentarze. Więcej informacji na ten temat znajduje się na specjalnej stronie www.jestnaswiecej.pl oraz na stronie www.fundacja.orange.pl.