Pomóż wyposażyć biblioteki szkolne w tysiące książek! Trwa konkurs „Tysiąc powodów by czytać”

W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba szkół – aż 550 bibliotek podjęło wyzwanie Empiku. Uczniowie każdej z podstawówek przygotowali pracę plastyczną przedstawiającą scenę z wybranej przez nich książki. Wszystkie zakwalifikowane prace można obejrzeć w aplikacji mobilnej Empiku i oddawać głos każdego dnia, aż do 28 listopada.

Inicjatywa Empiku ma na celu zaopatrzenie bibliotek szkolnych w książki, które zostaną wybrane przez dzieci i będą służyć kolejnym rocznikom – rozbudzać pasję czytelnictwa i poszukiwanie literackich bohaterów.

Pasja do czytania

Empik od kilku lat zachęca dzieci do czytania poprzez doroczny konkurs „Tysiąc powodów by czytać”. A wygrywają w nim nie tylko najwięksi, wśród laureatów znajdzie się 5 małych i 5 większych szkół. W ubiegłych latach laureatami często zostawały szkolne biblioteki z niewielkich miejscowości. Za ich sukcesem stało wsparcie samorządów i aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie promowania konkursu i zaangażowanie w oddawanie głosów.

Każda książka to przynajmniej jeden powód do tego, aby rozpocząć przygodę z czytaniem. Inspirowanie najmłodszych do czytania to bardzo ważny element naszej działalności. W tym konkursie dzieci same wybierają tytuły, które znajdą się w ich bibliotece, dzięki czemu wskazują książki, które odpowiadają ich pasjom i zainteresowaniom – podkreśla Monika Marianowicz, Rzecznik Prasowy Empiku – Rola bibliotek szkolnych w rozbudzaniu w dzieciach pasji do książek jest nieoceniona, a nasz konkurs daje im szansę pozyskania tytułów atrakcyjnych dla czytelników.

Każdy głos się liczy

W akcji „Tysiąc powodów by czytać” jurorami są wszyscy. I to od codziennego zaangażowania głosujących zależy, do których szkół trafią książki. W poprzednich trzech edycjach konkursu oddano w sumie ponad 1,4 miliona głosów na 1200 prac, a finalnie do 32 nagrodzonych placówek trafiło w sumie 32 000 książek od Empiku.

Zasady głosowania

Głosowanie w konkursie trwa od 24 października do 28 listopada poprzez darmową aplikację mobilną Empiku, którą można pobrać poprzez Google Play lub w App Store. Wystarczy założyć konto i przystąpić do programu Mój Empik. Po zalogowaniu każdy może głosować raz dziennie.

Szkoły podzielono jak w poprzednich edycjach konkursu na dwie kategorie: placówki do 120 uczniów i powyżej 120 uczniów. Pozwala to równo rozłożyć szanse w rywalizacji.

Ogłoszenie 10 zwycięzców – po 5 szkolnych bibliotek w każdej kategorii nastąpi 5 grudnia 2019 r.

Pełna informacja o konkursie znajduje się w Regulaminie.

Konkurs „Tysiąc powodów by czytać” możliwy jest dzięki uczestnikom programu Mój Empik – każdy zakup z kartą Mój Empik wspiera tę akcję promującą czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.