Popularne konsole do gier. Zobacz, która przypadnie Ci do gustu

Zastanawiasz się nad zakupem konsoli do gier? Nie wiesz, który model będzie najlepiej dopasowany do twoich wymagań? W takim razie sprawdź nasz przegląd popularnych konsol do gier, między innymi Playstation, Nintendo czy Xbox. Zobacz, jaka marka najbardziej przypadnie Ci do gustu. Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu.

Konsole do gry: Xbox Xbox jest konsolą do gier, która została stworzona przez firmę Microsoft. W Polsce ta konsola miała swoją premierę w 2004 roku. Xbox cieszy się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Jednym ze znanych modeli konsol do gier Xbox jest Xbox One. Jest to trzecia generacja tego urządzenia, która miała swoją premierę w 2013 roku. Jest to świetny sposób na spędzenie czasu ze znajomymi czy rodziną. W jakie gry można pograć na Xbox One? gry wyścigowe,

RPG,

gry przygodowe,

gry strategiczne,

gry sportowe. Xbox to konsola niezależna od wieku, ponieważ doskonale sprawdzi się podczas domówki z przyjaciółmi, zjazdu rodzinnego czy urodzin dzieciaków.

Konsole do gry: Playstation Konsola do gier Playstation została stworzona przez japońską firmę Sony. Jej premiera odbyła się w 1994 roku w Japonii i w 1995 roku w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Playstation to jedna z najpopularniejszych konsol do gier na całym świecie. Playstation to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu. Świetnie sprawdzi się podczas wizyty przyjaciół czy rodziny. Każdy może znaleźć idealną grę na PS dla siebie: gry muzyczne,

gry taneczne,

gry dla dzieci,

gry strategiczne,

wyścigi,

strzelanki,

gry sportowe.