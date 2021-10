Potrzebujesz telewizora? Black Friday 2021 to najlepszy moment, by sporo zaoszczędzić

Black Friday 2021. Jakiego telewizora potrzebujesz? Na to zwróć uwagę przy zakupie

Każdy elektromarket ma w swojej ofercie szeroką gamę telewizorów. I tu rodzi się problem, pozornie to tylko telewizor. Wszystkie wyglądają podobnie, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jaki wybrać, by służył nam latami i nadążał za zmieniającą się technologią prezentowania obrazu?

Tu przede wszystkim ważny rozmiar, który w tym wypadku ma znaczenie. Doświadczenie mówi, że im większy tym lepszy. Aby jednak oglądało się wygodnie, każdy model powinien mieć podaną optymalną odległość, z której należy go oglądać, aby nie męczyć wzroku i zapewnić odbiorcy najlepsze wrażenia. Przykładowo - producenci podają, że telewizor o przekątnej ekranu 75 cali, należy oglądać z odległości przynajmniej 2,3 metra. Jeśli Twoje mieszkanie nie daje takiej możliwości, nie potrzebujesz, aż takiego giganta. Ekran o przekątnej 55 cali można oglądać już z odległości 1,7 metra.

Warto sprawdzić nie tylko przekątną, ale faktyczny rozmiar telewizora, szczególnie jeśli musimy wpasować go w meble lub półki, które mamy w mieszkaniu. Kolejna ważna rzecz to rozdzielczość, im większy ekran, tym większa rozdzielczość jest nam potrzebna. Dziś coraz częściej standardem staje się już 4K, a w ofercie sklepów są również ekrany 8K. Póki co, nie wszystkie stacje nadają swoje programy w 4K, ale pamiętać należy, że technologia się rozwija. Za parę lat będzie to norma. Jeśli będziesz używał telewizora razem z konsolą do gier, poszukaj modeli, dedykowanych graczom.

No i dźwięk. Ten również jest ważny sprawdź, czy do Twojego modelu dobierzesz odpowiedni soundbar. Dziś telewizor musi łączyć się bezprzewodowo z internetem i być wyposażony w systemy smart TV. Spójrz w opis modelu i sprawdź jakiego rodzaju aplikacje są dostępne w systemie. Netflix, Spotify, Apple, HBO GO, Chili – to powinien być standard.