Poznaj historię piernika z siecią Kaufland

Historia pierników sięga starożytności. Występowały wtedy pod postacią ciastek smarowanych miodem i przyprawionych pieprzem. Po upadku Imperium Rzymskiego o piernikach na wiele lat zapomniano. Prawdziwy rozkwit tradycji ich wypieku przypadł na średniowiecze i czas wypraw krzyżowych, gdy zaczęto sprowadzać do Europy aromatyczne przyprawy, między innymi cynamon, imbir, kardamon, anyż, gałkę muszkatołową i pieprz. Ich wartość była w tamtych czasach ogromna, dlatego starano się nie dopuścić do ich zepsucia. Metodą na dłuższe przechowywanie cennych towarów było wypiekanie z nich bardzo twardych ciastek, wzbogaconych miodem o konserwujących właściwościach. Ciastek nie jedzono w całości, tylko kruszono i używano jako przyprawy, głównie do mięs. Pierniki wypiekano także w zakonach, a z czasem pojawiły się wyspecjalizowane cechy piekarskie, które tworzyły własne, wyjątkowe receptury i doskonaliły je przez wiele pokoleń.

Pierniki w Polsce

Słowo piernik pochodzi od staropolskiego wyrazu pierny, to znaczy pieprzny. Pierniki znane były w Polsce również jako miodowniki i były wypiekane z ciasta chlebowego na bazie mąki i miodu, które przez długi czas miało dojrzewać w piwnicy. Przygotowywano je głównie zimą, zamykano na rok, a potem podawano na Święta Bożego Narodzenia. Przyrządzano je też przy okazji narodzin córki, a pieczono dopiero… w dzień jej zamążpójścia. Pierniki w Polsce świadczyły o dobrobycie, głównie za sprawą drogocennych przypraw. Nie były jedynie słodyczami — znalazły swoje zastosowanie również w medycynie oraz jako zakąska do wódki i prowiant dla żołnierzy. W Polsce z wypieku pierników słynął Toruń, prawdopodobnie ze względu na dostęp do dobrej jakości mąki i miodu, czyli najważniejszych składników tych wyjątkowych ciastek [1]



Pierniki dziś

[1] https://muzeumpiernika.pl/pl/content/historia