Praca w Kauflandzie się opłaca

Sieć Kaufland dynamicznie rozwija się w Polsce. Aktualnie posiada już 213 marketów w całym kraju i zatrudnia blisko 16 tys. pracowników różnego szczebla. W związku z kolejnymi planowanymi inwestycjami i otwarciami pozycja Kauflandu, a zarazem odpowiedzialność firmy wobec pracowników będzie coraz większa. Dlatego też sieć od wielu lat na bieżąco śledzi aktualne trendy rynkowe zarówno w zakresie uposażenia, jak i warunków pracy, tak aby mimo nieustannie zmieniających się realiów, niezmiennie pozostawać nowoczesnym i atrakcyjnym pracodawcą w segmencie handlu detalicznego.

Wynagrodzenie to podstawa

Kaufland oferuje przede wszystkim stabilne warunki zatrudnienia będące fundamentem współpracy. Standardową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Pierwsza umowa, niezależnie od poziomu zatrudnienia, jest zawsze na okres 7 miesięcy, kolejna jest już umową na czas nieokreślony. W zakresie poziomu wynagrodzeń sieć cyklicznie zleca niezależnym instytucjom badawczym przegląd zarobków oraz świadczeń pozapłacowych oferowanych przez rynek. Na tej podstawie każdego roku dostosowuje poziom pensji i dodatkowych świadczeń. Wyniki ostatniego z badań potwierdziły, iż Kaufland jest obecnie jednym z trzech najatrakcyjniejszych pracodawców spośród analizowanych sieci handlowych.

W kontekście pracy na popularnym w branży stanowisku kasjer/sprzedawca wynagrodzenie podstawowe wzrasta wraz ze stażem pracy. W pierwszym roku, pracownicy mogą otrzymać nawet do 3400 zł brutto miesięcznie, w tym 400 zł za 100% frekwencję w pracy, czyli tzw. dodatek motywacyjny. Dodatkiem takim są objęci pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ma on na celu nagrodzenie pracowników, którzy wyróżniają się dyspozycyjnością i wzorową obecnością w pracy i został wprowadzony w marcu tego roku. Co ważne, wynagrodzenia są rewaloryzowane, a ostatnia podwyżka płac miała miejsce we wrześniu br.

Dodatkowe benefity

Firma stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich pracowników, dlatego oferuje także liczne benefity pozapłacowe. Pracownicy objęci są pakietem prywatnej opieki zdrowotnej. Świadczenie to jest w całości finansowane przez pracodawcę. Jest to benefit szczególnie ceniony przez naszych pracowników. Dodatkowo za niewielką kwotę nasi pracownicy mogą tym świadczeniem objąć również członków swojej rodziny.

Kaufland przykłada szczególną uwagę również do działań prozdrowotnych i sportowych. Dzięki dopłacie pracodawcy dokarty MultiSport pracownicy mogą korzystać z obiektów sportowych w całej Polsce. Istnieje również możliwość wykupienia dodatkowych pakietów dla rodziny czy znajomych. Każdorazowo działania sportowe staramy się łączyć z działalnością dobroczynną. Od lat jesteśmy sponsorem "Biegu firmowego", z którego środki przekazywane są na konto fundacji mającej pod swoją opieką potrzebujące dzieci. Drużyny sportowe reprezentujące naszą firmę wywodzą się ze wszystkich trzech obszarów działalności firmy - ze sprzedaży, logistyki, centrali, a pakiety sportowe są finansowane w pełni przez pracodawcę.

Dodatkowo pracownicy mogą przystąpić do ubezpieczenia grupowego na życie na bardzo korzystnych warunkach. Z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia pracownicy otrzymują także bony i paczki świąteczne. W tym roku dla przykładu w skład zestawu świątecznego weszły m.in. bony w formie przedpłaconych kart typu pre-paid o wartości do 550 zł, którymi można płacić za zakupy w marketach naszej sieci. Przedpłaconą kartę będzie można zrealizować w dowolnym czasie, również po świętach. Dokładna wartość bonów uzależniona jest od wysokości dochodu na członka rodziny pracownika. Prócz tego przygotowane zostały także specjalne świąteczne paczki z upominkami i produktami.

Poza tym pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie do wypoczynku lub skorzystać z urlopu sabbatical, który może potrwać od jednego do trzech miesięcy. Tę przerwę zawodową można wykorzystać na wiele sposobów – na podróże, dalsze kształcenie czy po prostu na spędzenie czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Pracownicy mają także możliwość udziału w licznych imprezach rekreacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych, a także zachęcani są do brania udziału w imprezach biegowych i innych wyzwaniach sportowych, tj. Fitqbe Sport Challenge czy też w artystycznych konkursach firmowych, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą również otrzymać bezzwrotną zapomogę przyznawaną przez Zakładową Komisję Socjalną.

Dla każdego pracownika, który zostanie rodzicem, sieć przygotowuje również wyprawkę dla niemowlęcia - zestaw produktów, które z pewnością przydadzą się w pierwszych miesiącach życia pociechy.

Kariera

W swojej polityce personalnej Kaufland stawia przede wszystkim na osoby już zatrudnione w sieci. Wolne stanowiska w pierwszej kolejności obsadzane są w drodze awansu wewnętrznego, wspierając jednocześnie zmiany stanowisk między działami. W ramach rekrutacji zewnętrznych firma kieruje swoją ofertę nie tylko do doświadczonych osób, lecz także do studentów i absolwentów. Sieć oferuje 12 miesięczny staż „Program Absolwent" oraz możliwość odbycia płatnych praktyk letnich w wielu obszarach, między innymi w Departamencie Sprzedaży, Zakupu, Administracji, Obszarach Centralnych oraz Pionie Personalnym i Logistyce.

Głos pracowników

Wypracowanie tak dobrych warunków wymagało czasu i nie byłoby możliwe gdyby nie wsłuchiwanie się w głos samych pracowników. W tym roku osiągnięto rekordowo wysoki udział pracowników sieci w badaniu satysfakcji PULS, który przełożył się dodatkowo na przekazanie przez Kaufland w imieniu swoich pracowników łącznie ponad 38 tys. zł na rzecz PAH i PCK.

Zarząd Kauflandu stale współpracuje także z aktywnym w sieci Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Regularne sesje dialogowe umożliwiają poznanie problemów z jakimi borykają się pracownicy oraz wspólne wypracowanie skutecznych rozwiązań. Przedstawiciele Związku pełnią także funkcję doradczą i przekazują swoje opinie na temat wdrażanych lub planowanych inicjatyw, dzięki czemu uwzględniają one także potrzeby i oczekiwania samych pracowników. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 600 pracowników sieci z całej Polski.

Nagrody

Kaufland już po raz trzeci został wyróżniony certyfikatem Top Employer Polska 2019, a także po raz pierwszy otrzymał tytuł Top Employer Europe 2019. Laureaci nagrody to organizacje, które stworzyły i wdrożyły najlepsze praktyki HR. Pracodawcy posiadający ten tytuł zapewniają wyjątkowe miejsca pracy, dzięki strategicznym i przemyślanym działaniom, które tworzą środowisko pracy wzmacniające i rozwijające pracowników. W październiku br. sieć otrzymała także nagrodę WELLPOWER 2019 w ramach pierwszego ogólnopolskiego konkursu dla firm, które realizują projekty z zakresu wellbeing. Za swoje działania Kaufland został wyróżniony w kategorii „Duża firma”.