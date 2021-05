Prezent dla dziewczynki na Dzień Dziecka. Co wybrać? Najciekawsze propozycje w promocyjnych cenach

Prezent na Dzień Dziecka dla dziewczynki: Filly Royale

Filly Royale to ród kolorowych kucyków, które charakteryzują się noszeniem koron oraz każdy z kucyków ma na nodze tatuaż, który jest symbolem przynależności do danej rodziny. Filly Royale mają również swoją bajkę, w której prezentowane są ich przygody. Zabawki Filly Royale można znaleźć w zestawach lub pojedynczo. Kucyki mają piękne i kolorowe ogony, które najczęściej można czesać oraz stylizować. Do zestawów często dołączane są akcesoria fryzjerskie oraz spinki, które sprawdzą się do nowych stylizacji kucyków. Jest to świetny prezent na Dzień Dziecka dla dziewczynki, która jest fanką Filly Royale i z pewnością ma swoją ulubioną postać.

Prezent na Dzień Dziecka dla dziewczynki: Misie Episie

Misie Episie to kolorowe i interaktywne misie, których łapki ozdobione są serduszkami. Każdy miś posiada swoje wyjątkowe imię i dobrany kolor. Misie Episie pokazują swój nastrój - kiedy są szczęśliwe i radosne to mrugają noskami, a kiedy płaczą to trzeba je nakarmić butelką lub dać smoczek. Zabawka potrafi również wydawać dźwięki i mówić. Dzięki dołączonemu brelokowi można mieć misia zawsze przy sobie. Misie Episie mają również różne funkcje, kiedy trzeba je nakarmić, ukołysać, uspokoić, patrzeć jak miś się cieszy oraz zabrać ze sobą. Zabawki Misie Episie można znaleźć w zestawach i osobno. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dziewczynki z pewnością będzie udany i dostarczy wiele radości. Wystarczy wybrać ulubionego misia dla swojej pociechy i upominek gotowy.