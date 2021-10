Produkty Levis do upolowania na Black Friday 2021. Które z nich warto kupić?

Levis to marka odzieżowa, która powstała w 1853 roku w San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Założył ją bawarski imigrant Levi Strauss, który rozpoczął swoją działalność od produkowania jeansowych kombinezonów dla robotników. Zauważył on, że robotnicy pracujący przy budowie Kanału Panamskiego potrzebują wytrzymałych ubrań. W ten sposób rozpoczęła się historia marki Levis. Jeansy tej marki są znane na całym świecie i mają bardzo dużo fanów. Aktualnie Levis tworzy także bluzy, t-shirty, spódnice czy kurtki sygnowane swoim logo.

Black Friday 2021: które produkty Levis warto kupić na promocji?

Black Friday 2021 to świetna pora, aby zdecydować się na zakup produktów marki Levis. Dzięki temu może nam się udać zaoszczędzić pewną kwotę. Marka produkuje ubrania:

damskie

męskie

dziecięce

Jednym z najpopularniejszych produktów Levis są kultowe spodnie jeansowe Levis 501. Jest to pierwszy model, który został wyprodukowany i na przestrzeni lat doczekał się wielu modyfikacji. Levis 501 występują w wersji damskiej oraz męskiej. Jest to model ponadczasowy, który sprawdzi się w wielu stylizacjach. Dużą zaletą tych spodni jest to, że można dobrać je pod względem wzrostu danej osoby. Jest to klasyczny model z prostymi nogawkami oraz wyższą talią. Warto na nie polować na Black Friday 2021.