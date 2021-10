Produkty Timberland na promocjach Black Friday 2021. Sprawdź, co warto kupić

Skąd wzięła się marka Timberland?

Marka Timberland została założona w roku 1952 przez Nathana Swartza. Firma produkuje odzież oraz obuwie. To, co ją wyróżnia to korzystanie z wysokiej jakości materiałów, a także stawianie na ponadczasowy design. Tmberland angażuje się również w sprawy związane z ochroną środowiska oraz odpowiedzialnie podchodzi do produkcji swoich artykułów. Sprawdź, co Timberland proponuje z okazji Black Friday.