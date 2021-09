"Projekt 28 szczytów" wystartował! Wąsaci mężczyźni chcą zdobyć Koronę Gór Polskich

Tuż przed startem jesteśmy w dobrych nastrojach. Wszyscy uczestnicy są gotowi na wyprawę. Przed startem chillowaliśmy, odpoczywaliśmy i w skupieniu czekaliśmy na początek akcji. To nas napędza.

5 września 2021 roku, punktualnie o godzinie 00:00, wystartował "Projekt 28 szczytów"! Czterech śmiałków, wąsatych mężczyzn wyruszyło w wyprawę, której celem jest zdobycie Korony Gór Polskich. I to wszystko w jeden tydzień!

"Projekt 28 szczytów" - cele akcji

Piotr Grudziecki zdradził nam, że pomysł na akcję w jego głowie zrodził się rok temu, gdy wybuchł lockdown w całej Polsce. Wówczas uznał, że trzeba coś zrobić i wyjść z domu, jak tylko będzie to możliwe, aby zadbać o sobie.

Drugim celem akcji jest rozpropagowanie międzynarodowego ruchu Movember, którego celem jest zmiana podejścia mężczyzn do zdrowia intymnego. Panowie, którzy specjalnie w listopadzie zapuszczają wąsy, chcą, żeby przez ten prosty gest, zainteresować Polaków zagadnieniem nowotworów prostaty oraz jąder. Zdrowie intymne mężczyzn to pomijana społecznie kwestia, a co 40 godzin w Polsce umiera jeden mężczyzna na raka jądra.