Promocje Lidl od 10 czerwca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Tajemnicza śmierć młodego rapera z Obornik. Damian AntenA Krzymieniewski zmarł kilka dni po imprezie. Czy ktoś odpowie za jego śmierć?

Damian Krzymieniewski z Obornik zmarł niespełna tydzień po imprezie, którą spędził wśród znajomych. Trafił do szpitala z rozległymi obrażeniami głowy. Prokuratura sprawdza wersję uczestników spotkania, którzy utrzymują, że Damian przewrócił się w kuchni. Zarzuty w tej sprawie usłyszała jedna osoba. To Kamil S., przyjaciel młodego rapera, który przyznał się do uderzenia go w twarz. Tymczasem mama Damiana otworzyła zdjęcie, na którym zobaczyła, jak jej syn leży w kałuży krwi. Pojawiły się również głosy, że ktoś nagrał film, jak chłopak zostaje uderzony butelką w tył głowy. Czy prawda wyjdzie na jaw?